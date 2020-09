Tennis

Tennis : L’incroyable réaction de Benoit Paire après sa défaite à Rome !

Publié le 14 septembre 2020 à 23h35 par D.M. mis à jour le 14 septembre 2020 à 23h47

En manque de rythme après son contrôle positif au Covid-19 et son isolement à New York, Benoit Paire s’est incliné au premier tour du tournoi de Rome face à Jannik Sinner. Mais le Français a réussi à retirer du positif de ce match.

Le tournoi de Rome avait mal commencé pour Benoit Paire, et ce bien avant son premier match. Sur Twitter , le Français n’avait pas caché son agacement après avoir appris qu’il était programmé ce lundi : « Programmation de m**** !!! J’ai fait une seule demande c’est de jouer mardi pour avoir un jour de plus d’entraînement avec ce qu’il m’est arrivé à New York (il avait été confiné après avoir été contrôlé positif au coronavirus ndlr) et comme je joue un Italien vous me mettez lundi ! » Benoit Paire a donc été contraint de fouler les courts du Foro Italico et n’a pas existé face au jeune espoir Jannik Sinner. Numéro 24 à l’ATP, le joueur tricolore, en manque de rythme, a été balayé par le joueur italien (6/2 6/1) et ne verra pas le deuxième tour à Rome.

« Je relativise plutôt bien cette défaite »