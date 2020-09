Tennis

Tennis : Benoit Paire donne de ses nouvelles après son contrôle positif au Covid-19 !

Publié le 2 septembre 2020 à 23h35 par La rédaction mis à jour le 2 septembre 2020 à 23h37

Contrôlé positif au Covid-19, Benoit Paire a donné des nouvelles rassurantes de son état de santé, même s’il est déçu de ne pas disputer l’US Open.

Benoit Paire ne foulera pas les courts de Flushing Meadows cette année. Contrôlé positif au coronavirus, le joueur français a été contraint de se retirer du tableau de l’US Open et de rester à l’isolement durant quatorze jours. Confiné dans son hôtel, Benoit Paire a donné de ses nouvelles ce mercredi. Le 23è mondial a indiqué qu’il était asymptomatique et qu’il avait même été testé négatif ce lundi. Le joueur a également eu du mal à cacher sa déception après son forfait pour l'US Open.

« Je me sens très bien, je n’ai vraiment aucun symptôme »