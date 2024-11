Mercato : Le prochain phénomène du PSG déniché au RC Lens ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à anticiper un éventuel départ de Milan Skriniar, le PSG semble faire d'Abdukodir Khusanov sa grande priorité pour le prochain mercato d'hiver. Luis Campos, qui adore le profil du défenseur du RC Lens, aurait d'ores-et-déjà rencontré l'entourage du défenseur ouzbek. Cela pourrait donc bien être l'un des jolis coups de l'hiver.

Comme révélé par le10sport.com, le menu du mercato du PSG s'annonce assez calme. Seul un ailier est attendu, à moins d'un départ. Comme celui de Milan Skriniar. L'international slovaque, convoité par la Juventus, pourrait être remplacé cet hiver. Et Luis Campos aurait déjà une idée précise du profil qu'il souhaite recruter.

Khusanov, la prochaine pépite du PSG ?

En effet, selon les informations de Foot Mercato, Luis Campos apprécie grandement le profil d'Abdukodir Khusanov qui réalise un excellent début de saison avec le RC Lens où son contrat s'achève en juin 2027. Le coordinateur sportif du PSG aurait même déjà rencontré son entourage.

Un transfert à 20M€ ?

Et surtout, ce transfert semble abordable pour le PSG puisque la valeur d'Abdukodir Khusanov est estimée à 20M€. Une somme bien moins importante que celle que réclame Benfica pour Tomas Araujo (22 ans). Et non seulement Khusanov est plus jeune, mais il présente également l'avantage de connaître déjà la Ligue 1 et la France.