Tennis

Tennis - US Open : Medvedev n'a pas oublié Nadal !

Publié le 2 septembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Alors que beaucoup de grands joueurs ne sont pas là pour l'US Open cette année, Daniil Medvedev, lui, est bien de la partie. Pour cette année particulière, le Russe reste mesuré et ne se lamente pas de sa finale perdue face à Rafael Nadal lors de l'édition précédente.

L'US Open de l'année 2020 est particulier. A cause de la crise sanitaire mondiale causée par le Covid-19, nombreux sont les joueurs et joueuses à ne pas se rendre à New-York dans la bulle de l'US Open. Cette édition est notamment marquée par les absences de Rafael Nadal et Roger Federer qui ont préféré ne pas prendre de risques. Daniil Medvedev est bien présent et le Russe a remporté son premier match en trois sets face à Frederico Delbonis. En 2019, Medvedev est sorti de l'US Open en finale face à Rafael Nadal en cinq sets. Cette année, l'absence de joueurs importants peut jouer en sa faveur.

«Je dois oublier ce match»