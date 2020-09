Tennis

Tennis : Thiem évoque les absences de Federer et Nadal à l'US Open

Publié le 2 septembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Alors que Rafael Nadal et Roger Federer ont déclaré forfait pour l'US Open, Dominic Thiem n'y voit pas un gros problème, et prévoit l'avenir sans les deux légendes.

L’US Open 2020 a débuté ce lundi dans des conditions spéciales, non seulement en raison de la présence d’une bulle pour les joueurs et de l’absence de supporters dans les gradins, mais également suite aux forfaits de Rafael Nadal et Roger Federer. Les 2e et 4e au classement ATP ne seront en effet pas de la partie pour la 137e édition du tournoi, laissant le champ libre à Novak Djokovic ou encore Dominic Thiem. Le joueur autrichien s’est notamment exprimé à propos de l’absence des deux légendes, mais n’y voit pas un gros problème.

« Il va falloir s'y habituer »