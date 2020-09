Tennis

Tennis : Toni Nadal adresse un tacle à Novak Djokovic !

Publié le 1 septembre 2020 à 18h35 par A.D.

Novak Djokovic a décidé de lancer une nouvelle association de joueurs. Toni Nadal a jugé cette initiative égoïste parce qu'elle n'avantageait pas tous les joueurs.

Ancien président du Conseil des joueurs de l'ATP, Novak Djokovic a rendu son tablier pour endosser une toute autre casquette. En effet, le numéro un mondial a décidé de lancer une nouvelle association de joueurs, le PTAP, au côté de Vasek Pospisil. Toutefois, certains ont déjà trouvé des failles dans cette initiative de Novak Djokovic. Lors d'un entretien accordé à El Pais , Toni Nadal, oncle et ancien entraîneur de Rafael Nadal, a estimé que ce projet n'allait pas dans le sens de tous les joueurs du circuit.

«Ce n’est pas le moment de provoquer un schisme»