Tennis - US Open : Novak Djokovic pousse un coup de gueule !

Publié le 1 septembre 2020 à 9h35 par A.D. mis à jour le 1 septembre 2020 à 9h36

Dernièrement, le temps de pause entre chaque point a été réduit à 20 secondes en Grand Chelem. Alors que cette décision a été prise sans que les joueurs soient prévenus, Novak Djokovic y est allé de son coup de gueule.

Alors que l'US Open a débuté, une nouvelle règle a été mise en place. Entre chaque point, le temps de disponible était initialement de 25 secondes. Désormais, le délai a été abaissé à 20 secondes en Grand Chelem. Alors qu'il n'avait pas connaissance de cette nouvelle règle, Novak Djokovic a tenu à taper du poing sur la table après son entrée en matière réussie (victoire contre Damir Džumhur ce mardi).

«C’est quelque chose que j’ai trouvé tout simplement inacceptable»