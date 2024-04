Tennis : Casper Ruud transformé, il envoie un message à la concurrence

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Finaliste du tournoi de Monte-Carlo, premier grand rendez-vous dans cette saison sur terre battue, Casper Ruud a remporté la semaine dernière le plus grand titre de sa carrière à l’occasion de l’ATP 500 de Barcelone. Jusque-là jamais titré au-delà de la catégorie 250, le Norvégien s’est en plus propulsé à nouveau bien à l’intérieur du top 10 et s’avance un peu plus vers le succès dans les grands tournois. Après sa saison 2023 un peu décevante, il a trouvé le déclic pour briller.

Casper Ruud a commencé l’année 2024 sur de nouvelles bases après avoir un peu disparu des radars en 2023 en dehors de sa nouvelle finale à Roland-Garros. Le Norvégien s’est montré sous un nouveau jour sur dur et ses efforts paient au moment de la transition sur terre battue. Spécialiste de la surface, il enchaîne les prestations de haut vol et pourrait bien jouer un grand rôle encore une fois lors de la prochaine édition de Roland-Garros.

Des efforts récompensés

En connaissant de grands succès en 2022, au-delà des espérances de tout le monde, Casper Ruud a un peu sombré en 2023 en ne parvenant pas à revenir à ce niveau. Le Norvégien a fait des efforts ces derniers mois pour revenir dans le top 10 et cette victoire à Barcelone pourrait lui faire le plus grand bien. « Je pense que ces six ou sept derniers mois, j’ai très bien joué. Nous travaillons beaucoup. L’équipe et moi, bien sûr. Ils sont exigeants envers moi chaque jour, tant techniquement que physiquement et mentalement. Je suis content de voir que cela porte ses fruits, que cela vaut la peine de travailler dur car on peut obtenir de bons résultats » dit-il avant son entrée en lice à Madrid.

Les dents longues

Un peu trop gentil dans son attitude et dans son tennis, Casper Ruud a décidé de changer un peu son style de jeu pour passer un cap. « J’essaie de jouer un tennis un peu plus agressif. L’année dernière, j’ai joué trop défensivement. Donc cette saison, l’objectif est d’essayer de jouer plus agressivement et je pense que je m’en sors plutôt bien » explique-t-il. Ses intentions sont plus claires qu'avant et c'est logique de le voir enfin remporter un titre d'une importance un peu plus élevée.

Confirmation à Madrid ?

Spécialiste de la terre battue depuis ses débuts, Casper Ruud a commencé très fort cette partie de la saison et d'ailleurs, il s'est parfaitement replacé en pointant à la troisième place à la Race. Le Norvégien est tout simplement le joueur qui a remporté le plus de matches en 2024 : 29. A Madrid, il sera attendu pour voir s'il peut confirmer sa récente progression. Il affrontera samedi Miomir Kecmanovic pour démarrer son aventure.