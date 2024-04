Transferts - PSG : Al-Khelaïfi interpellé pour le mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Attiré libre par la direction du PSG lors du dernier mercato estival, Milan Skriniar a vu son statut évoluer négativement ces derniers mois. Miné par les blessures et la concurrence, le défenseur slovaque se retrouve même annoncé sur le départ. Il assure néanmoins qu'il fera tout son possible pour retrouver son meilleur niveau... Suffisant pour convaincre Nasser Al-Khelaïfi de le garder ?

Après être arrivé en fin de contrat avec l'Inter Milan, Milan Skriniar (29 ans) avait donc choisi de poursuivre sa carrière au PSG en débarquant libre l'été dernier. Mais après avoir finalement été éloigné des terrains pendant un bon moment, le robuste défenseur slovaque a perdu sa place de titulaire, et ses dernières performances avec le PSG n'ont pas vraiment été rassurantes.

Mercato : Le PSG s’active pour un transfert XXL ! https://t.co/yzaHjXN2Gm pic.twitter.com/R9NLihQXF7 — le10sport (@le10sport) April 26, 2024

Le PSG prêt à lâcher Skriniar ?

Le média italien TMW a même récemment indiqué que Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, était prêt à laisser partir Milan Skriniar en cas d'offre convaincante lors du prochain mercato estival. De son côté, l'ancien joueur de l'Inter ne va rien lâcher et il le fait savoir.

« Je sais que je peux faire mieux »