Tennis

Tennis : Andy Murray fait le point avant le début de l’US Open !

Publié le 30 août 2020 à 23h35 par La rédaction

Andy Murray s’apprête à disputer l’US Open. Son premier Grand Chelem depuis l’Open d’Australie de 2019. Miné par de nombreuses blessures, le Britannique a donné des nouvelles rassurantes de son état de santé.

Le deuxième Grand Chelem de la saison, l’US Open, commence ce lundi et Andy Murray espère bien jouer les premiers rôles. Après avoir battu Alexander Zverev lors du tournoi de New York la semaine dernière, le Britannique espère faire bonne figure à Flushing Meadows. Redescendu à la 115è place mondiale, le joueur affrontera le Japonais Yoshihito Nishioka au premier tour. Handicapé par de nombreuses blessures ces derniers mois, Andy Murray a donné des nouvelles de son état de santé.

« J’ai juste hâte de pouvoir à nouveau participer à un Grand Chelem »