L’OM condamné à l’exploit pour son mercato ?

Hugo Chirossel

Objectif affiché en début de saison, se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions via le championnat est désormais mission impossible pour l’OM. Ce qui pourrait passer par la Ligue Europa, où Marseille sera opposé à l’Atalanta en demi-finale. Ne pas disputer la C1 la saison prochaine va logiquement avoir un impact conséquent sur le mercato du club.

Mercredi soir, l’OM a enchaîné un cinquième match consécutif sans victoire en Ligue 1 lors de la réception de l’OGC Nice (2-2). Huitième au classement, se qualifier en Ligue des champions via le championnat n’est plus envisageable, ce qui pourrait en revanche arriver en cas d’exploit en Ligue Europa. Un sacre en C3, où Marseille affrontera l’Atalanta Bergame en demi-finale les 2 et 9 mai prochains, qualifierait automatiquement l’OM en C1.

Mercato : L’OM va se faire recaler en Ligue 1 ? https://t.co/0zgJ8I2Oj0 pic.twitter.com/mG7AiVdI5K — le10sport (@le10sport) April 26, 2024

« Il faudra réduire la voilure et la masse salariale, faire avec 30 % de moins »

Et si cela ne se produit pas, le mercato estival en sera logiquement fortement impacté. « Si l'OM ne remporte pas la Ligue Europa et ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des champions, il faudra réduire la voilure et la masse salariale, faire avec 30 % de moins », a confié un cadre de l’OM à L'Équipe . Au-delà du mercato, l’absence de Ligue des champions pourrait dissuader certains entraîneurs de débarquer l’été prochain, ce qui ne semble pas trop inquiéter en interne : « Mais c'est intéressant de proposer à un coach de rebâtir l'effectif en association avec sa direction, de faire fructifier ses idées, sa philosophie . »

Intégrer les jeunes, un objectif pour l’OM