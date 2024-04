Tennis : Nadal retrouve la victoire, un immense défi l'attend

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Opposé au tout jeune Américain Darwin Blanch au premier tour du Masters 1000 de Madrid jeudi, Rafael Nadal n'a pas fait dans la dentelle (6/1 6/0). Le joueur de 16 ans, premier joueur de la génération 2007 à jouer à ce niveau-là, n'a pas pu faire illusion la moindre seconde et c'était l'entrée en matière parfaite pour le Majorquin. Samedi, il aura un immense défi en face de lui en la personne d'Alex de Minaur et il ne s'attend pas spécialement à un résultat différent de la semaine dernière...

De retour sur terre battue, Rafael Nadal est en pleine recherche de sensations. Le Majorquin a repris la compétition à l'occasion du tournoi de Barcelone la semaine dernière, où il avait réussi à passer le premier tour avant de perdre face à... Alex de Minaur. L'Australien, 11ème mondial, est le prochain adversaire du Majorquin à Madrid et ce sera un bon test pour savoir où en est vraiment l'homme aux 14 Roland-Garros.

Retour sans difficulté

On ne s'attendait pas à ce que Rafael Nadal soit beaucoup challengé pour son entrée en lice à Madrid. Evidemment, Darwin Blanch n'a pas pu répondre présent dans le premier grand rendez-vous de sa jeune carrière. « Je pense qu'aujourd'hui j'ai joué contre un adversaire qui a un grand avenir devant lui, mais aujourd'hui, il a fait des erreurs. J'ai juste essayé d'être là, d'être solide tout le temps sans prendre beaucoup de risques. Cela a bien fonctionné. Je suis heureux d'être passé et je lui souhaite le meilleur pour l'avenir. Chaque fois que j'ai la chance d'être sur le court dans ce stade extraordinaire avec un public qui me soutient inconditionnellement, cela signifie beaucoup pour moi. J'essaie de profiter de chaque instant. Demain, il y aura encore un jour d'entraînement ici et après-demain, je serai à nouveau sur le court. Ça fait du bien » a-t-il lâché sur le court.

Tennis : Alcaraz en plein doute, il fait une révélation https://t.co/GZB0DOxtHA pic.twitter.com/uXn1RIp6Gf — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

Beaucoup mieux dans le jeu

La semaine dernière, Rafael Nadal avait repris la compétition en servant beaucoup moins fort à cause d'une gêne aux abdominaux. Dans le jeu, il avait eu également beaucoup de mal à faire mal avec ses coups même si son revers était impressionnant. Ses déplacements un peu hasardeux avaient fait beaucoup parler et force est de constater que cette entrée dans le tournoi pourrait avoir une certaine importance ensuite. L'Espagnol a déjà mis plus d'intensité au service et dans ses frappes même si attention, son adversaire du jour l'a beaucoup aidé. Sous les yeux de son fils, il pourrait tout de même profiter du jour de repos pour remettre la machine en route.

Une défaite annoncée