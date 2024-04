Tennis : Les enseignements du tirage au sort à Madrid

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Deuxième Masters 1000 de la saison sur terre battue, le tournoi de Madrid débute aujourd'hui. Comme l'année dernière, la compétition a pris un nouveau tournant avec ce format grandeur nature qui accueille 96 joueurs et qui se déroule sur deux semaines. Le tirage au sort a été effectué lundi et il a réservé un sort intéressant aux favoris qui sont plus nombreux que jamais depuis le forfait de Novak Djokovic. Carlos Alcaraz sera-t-il en mesure de défendre sa couronne ?

Après le titre pas forcément très attendu de Stéfanos Tsitsipas du côté de Monte-Carlo, le Masters 1000 de Madrid est plus incertain que jamais. Avec l'absence de Novak Djokovic et les déclarations plus que douteuses de Jannik Sinner, l'issue est bien incertaine malgré la présence de Rafael Nadal dans le tableau. D'ailleurs ce dernier disputera un match exceptionnel pour son entrée en lice avec un rendez-vous attendu face à Alex de Minaur.

Sinner et Alcaraz favoris ?

Têtes de série 1 et 2 du tournoi, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz n'arrivent pas à Madrid dans la forme de leur vie d'après leurs dires. L'Italien et l'Espagnol sont comme tous les autres meilleurs joueurs exemptés de premier tour mais les choses pourraient se gâter d'entrée de jeu. Le numéro 2 mondial pourrait affronter Lorenzo Sonego avant de retrouver Casper Ruud, en grande forme, en quarts de finale. Alcaraz, lui, pourrait vite tomber sur Musetti mais il a eu plus de chance ensuite : Rublev et Rune sont sur son chemin, à moins qu'Ugo Humbert parvienne à se faufiler.

Tennis : Ce crack est la fusion de Nadal et Federer ? https://t.co/BPUA78pdcO pic.twitter.com/WMfBtdGAcS — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

Tsitsipas pour confirmer ?

De retour à un très haut niveau depuis le début de la saison sur terre battue, Stéfanos Tsitsipas pourrait connaître comme Casper Ruud une belle avancée à Madrid. Le Grec est placé dans la partie de tableau de Daniil Medvedev mais pour son entrée en lice, il pourrait défier Dusan Lajovic à nouveau, le Serbe lui ayant donné du fil à retordre à Barcelone samedi dernier. A Madrid, le service est un peu plus efficace grâce à l'altitude et la troisième partie du tableau sera à surveiller avec la présence d'Alexander Zverev et de Hubert Hurkacz. A noter qu'Arthur Fils, pour sa première fois en tant que tête de série en Masters 1000, pourrait défier le Polonais au troisième tour.

Nadal, quel parcours ?

La plus grande interrogation du tableau de Madrid est le retour de Rafael Nadal à la compétition. Le Majorquin, forcément pas tête de série, est tombé sur le jeune Darwin Blanch au premier tour, jeune Américain de 16 ans invité pour le tournoi. S'il devrait passer ce premier tour même en étant pas à son meilleur niveau, il se confronterait au deuxième tour à... Alex de Minaur. L'Australien s'est déjà dressé sur sa route à Barcelone la semaine dernière et il n'avait pas pu sortir vainqueur de ce duel... En cas d'exploit, Nadal croiserait peut-être Tiafoe ou encore Tsitsipas.