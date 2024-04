Tennis : Tsitsipas de retour aux affaires, il se confie sur son rêve

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Loin de son meilleur niveau pendant la grande partie de l'année 2023, Stéfanos Tsitsipas refait surface en même temps que la terre battue revient dans le calendrier. Cet heureux hasard n'en est pas vraiment un puisque le Grec est un spécialiste de la surface mais le voir regagner Monte-Carlo était une petite surprise. Il a retrouvé de grandes ambitions et avec le niveau affiché la semaine dernière, on se dit qu'il a des chances de briller dans les prochaines semaines.

Sorti du top 10 en février dernier, Stéfanos Tsitsipas n'avait pas caché son ambition de retrouver les sommets lors de la tournée américaine et le moins que l'on puisse dire est qu'il a tenu parole. Le Grec est revenu dans le top 10 à la suite de sa victoire à Monte-Carlo mais c'est surtout son parcours qui vend du rêve. On l'a enfin vu conquérant sur le court et il pourrait continuer à enchaîner les victoires.

Un titre qui tombe à pic

A cause de sa baisse de niveau qui ne lui permettait plus de prétendre aux grands titres ces derniers temps, Stéfanos Tsitsipas a vécu une semaine exceptionnelle à Monte-Carlo en battant trois joueurs du top 10. C'est une grande première pour le Grec depuis le Masters 2022 et il est devenu le deuxième joueur à battre Jannik Sinner en 2024. En réussissant à gagner le troisième Masters 1000 de sa carrière dans le même tournoi, il a frappé fort aux yeux de tous les observateurs.

Un rêve encore possible

En connaissant une explosion au plus haut niveau sur le circuit ATP assez tôt, Stéfanos Tsitsipas est devenu assez vite une référence en termes de succès et le Grec pouvait largement prétendre à un titre en Grand Chelem. A cause de son revers à une main, grande faiblesse, beaucoup le pensaient incapable de concrétiser son plus grand objectif. Il n'en fallait pas plus qu'une semaine pareille pour le relancer totalement. « Parfois, la vie vous met un coup de vieux, quand vous vous retournez sur certains moments clés. Vous savez, quand j’avais 18–19 ans et que je me projetais sur où j’en serais à 25 ans, je pense que je me voyais avec un titre du Grand Chelem. Mais je suis toujours en quête, et j’essaie de maintenir ce rêve en vie » déclare-t-il pour L'Equipe .

Un souvenir amer