Tennis : Tsitsipas encore titré, principal outsider à Roland-Garros ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Opposé à Casper Ruud en finale du Masters 1000 de Monte-Carlo dimanche, Stéfanos Tsitsipas ne pouvait pas mieux commencer la saison sur terre battue. Le Grec a renoué avec le succès dans un tournoi qu'il connaît très bien et où il a de grands repères, lui qui semblait s'enliser dans une situation difficile depuis un an. Il a affiché un très bon niveau de jeu qui pourrait lui permettre d'engranger les victoires dans les prochaines semaines, notamment à Roland-Garros.

Présent dans le top 10 depuis des années, Stéfanos Tsitsipas en est sorti il y a quelques semaines à cause de ses mauvais résultats. Le Grec a réalisé une semaine de rêve à Monte-Carlo où il a fini vainqueur et on ne peut pas dire que ce soit une grosse surprise. Avec cette nouvelle victoire sur le Rocher, il redevient un acteur majeur pour les grands titres, à commencer par Roland-Garros où l'édition 2024 s'annonce pour le moment plus qu'ouverte.

Retour aux affaires intéressant

Il n'en fallait pas plus pour relancer la machine. Stéfanos Tsitsipas est de retour sur les lieux d'immenses souvenirs pour lui et comme par magie, il redevient un excellent joueur de tennis. Le Grec n'a pas eu besoin de s'employer à fond pour venir à bout de Casper Ruud dimanche (6/1 6/4) et il pointe au 7ème rang ce lundi. « Je tiens à féliciter Stef pour sa nouvelle victoire à Monte‐Carlo. Tu adores ce tournoi. Tu as très bien joué toute la semaine. Je sais que tu as quitté le top 10 il y a quelques semaines, mais tu es de retour là où je pense que tu dois être. Tu es un joueur fantastique, surtout sur terre battue et à Monte‐Carlo. C’est fantastique. Félicitations à toi et à ton équipe » a souligné le Norvégien.

3ème titre à Monte-Carlo

En remportant à nouveau ce premier grand tournoi de la saison sur terre battue, Stéfanos Tsitsipas a rejoint au palmarès de grands noms. En effet, après Rafael Nadal qui a gagné à onze reprises le titre sur le Rocher, seuls trois autres joueurs en dehors du Grec ont réussi à gagner trois trophées. Et pas des moindres puisqu'il s'agit de Bjorn Borg, Ilie Nastase et Thomas Muster, trois grands joueurs de terre qui ont tous remporté Roland-Garros. C'est donc le prochain objectif du Grec.

Objectif Roland-Garros

L'édition 2024 du tournoi de Roland-Garros sera évidemment très intéressante quand on sait que Rafael Nadal et Novak Djokovic ne seront certainement pas à leur meilleur niveau. Si le Serbe semble être le principal favori, Stéfanos Tsitsipas a regravi quelques échelons après sa semaine monégasque et il s'impose comme l'un des principaux noms concernant les joueurs de seconde zone.