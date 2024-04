Tennis - Monte-Carlo : Tsitsipas de retour, surprise à venir ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Comme par hasard, la saison sur terre battue démarre et Stéfanos Tsitsipas retrouve des couleurs. Le Grec a validé son ticket pour les quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo en dominant Alexander Zverev ce jeudi et va peut-être réussir à retrouver des sommets qu'il n'a plus connus depuis un moment. C'est sa plus grande victoire depuis un moment et il aura un gros coup à jouer face à Karen Khachanov, un adversaire qu'il connaît très bien.

Sorti du top 10 il y a quelques semaines pour la première fois depuis plus de 4 ans, Stéfanos Tsitsipas semblait être sur un léger déclin après une saison 2023 plus que moyenne mais qu'il avait tout de même terminée dans le top 10 sans pour autant briller. Le Grec a très bien commencé cette partie du calendrier plus favorable à ses qualités et il pourrait poursuivre sa route encore un peu, lui qui a de grands repères à Monte-Carlo.

Retour en pleine forme

Stéfanos Tsitsipas s'est qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo sans perdre le moindre set et cette performance constitue certainement sa plus belle depuis qu'il a atteint la finale de l'Open d'Australie début 2023. Le Grec est bien entré dans son tournoi en profitant de l'abandon de Laslo Djere au premier tour et a ensuite livré une performance incroyable face à Tomas Etcheverry. « Tout s’est mis en place presque naturellement. Je suis resté calme et précis, j’arrivais très bien à lire ce qu’il me proposait et au fur et à mesure du match je dois avouer que j’étais assez surpris de mon taux de réussite. Cela fait vraiment du bien de réussi un match comme celui‐ci. Une fois que je suis passé devant, j’avais vraiment l’impression que rien ne pouvait m’arriver » a-t-il déclaré après avoir gagné 6/1 6/0.

Plus grande victoire depuis le Masters 2022

Habitué à répondre présent un peu partout, Stéfanos Tsitsipas a connu une lente descente aux enfers en 2023. Le Grec a déçu quasiment tout au long de l'année et depuis le début de la saison dernière, il a perdu 10 matches sur 12 face au top 10. Mais avec cette deuxième victoire d'affilée face à Zverev après Bercy il y a six mois, il vient d'enregistrer sa plus belle victoire depuis Medvedev au Masters 2022. C'est dire si l'attente était longue pour celui qui a atteint la 3ème place mondiale à son meilleur. Attention tout de même, il a été dominateur dans ce match mais il a failli connaître une terrible désillusion après avoir mené 7/5 5/0 et obtenu une balle de match. Vainqueur au tie-break, il a laissé exploser sa joie.

Monte-Carlo, son paradis

Très bon sur terre battue, Stéfanos Tsitsipas a connu un grand succès à Monte-Carlo dans sa carrière puisqu'il a remporté le titre deux années d'affilée en 2021 et 2022. Le Grec ne partait pas favori de ce match face à Zverev et il pourrait réussir à retrouver la confiance pour une saison sur terre battue réussie. Grâce à son parcours, il pourrait réussir à retrouver le top 10 dès la semaine prochaine. Il faudra d'abord battre Karen Khachanov.