Tennis : Tsitsipas sur les rotules, il envoie un message pour la terre battue

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sorti du top 10 il y a quelques semaines, précipitant la chute du revers à une main pour la première fois depuis la création du classement ATP en 1973, Stéfanos Tsitsipas confirme mois après mois sa nette baisse de niveau. Plus capable de jouer les premiers rôles dans les grands rendez-vous depuis un moment maintenant, le Grec se voile peut-être la face. Dans quelques semaines, il attaquera la terre battue avec de grands espoirs.

Finaliste à l'Open d'Australie et à Roland-Garros, Stéfanos Tsitsipas est un joueur que l'on imaginait vainqueur de Grand Chelem assez rapidement au moment de son arrivée sur le circuit. Les années passent et le Grec ne semble plus être en mesure de pouvoir le faire, lui qui fêtera ses 26 ans en 2024. Mais il est loin de se laisser abattre et rêve d'un retour en force au sommet.

Une grande série terminée

En connaissant une explosion folle en 2018, Stéfanos Tsitsipas a rapidement progressé pour devenir un joueur du top 10. Lorsqu'il l'a intégré en 2019, il ne l'a quasiment plus jamais quitté et il a connu une série folle jusqu'en ce début d'année 2024. Derrière Novak Djokovic, il est celui qui avait la plus grande série. « Il est vrai que cela peut sembler n’être qu’un chiffre, mais dans le tennis, être dans le top 10 est un symbole de statut et de pedigree, donc je considère que c’est important et significatif dans la carrière d’un joueur de tennis » démarre le Grec.

Tennis : Des conditions de jeu trop difficiles, déjà deux malaises https://t.co/XUTfIDiWiP pic.twitter.com/w94p1AjMPQ — le10sport (@le10sport) March 23, 2024

Retour dans le top 10 dans 3 semaines ?

Numéro 11 mondial à l'heure actuelle, Stéfanos Tsitsipas n'est pas loin de revenir dans le top 10 mais il a encore connu une sortie de route précipitée à Miami et entamera sa saison sur terre sans grande confiance. « Honnêtement, je pense que je serai de retour dans environ trois semaines et que je parviendrai à trouver un moyen de rester longtemps dans le top 10, comme je l’ai fait auparavant » prévient-il. La date donnée n'est pas du hasard : il s'agit de la semaine de Monte-Carlo, où il a remporté deux fois le titre.

Un nouveau visage

Malgré les difficultés, Stéfanos Tsitsipas ne veut pas se laisser entraîner vers cet élan de négativité et multiplie les déclarations pleines d'ambitions ces derniers temps. Le Grec sait qu'il va falloir tout de même trouver une solution pour renforcer ce revers à une main qui ne résiste pas à la puissance de l'adversaire. Malheureusement, son tennis ne lui permet pas forcément d'exceller, même s'il fait partie des meilleurs serveurs du circuit.