Tennis : Grande nouvelle pour Nadal, il calme tout le monde

Alexis Brunet

La saison de Rafael Nadal est jusqu'alors très compliquée. L'Espagnol a fait son retour à la compétition en début d'année, après presque un an d'absence, mais tout ne se passe pas comme prévu. Le Majorquin a du déclarer forfait pour de nombreux tournois. Il se pourrait que le gaucher participe toutefois à celui de Barcelone, mais sa dernière déclaration n'incite pas à l'optimisme.

Le 20 mai prochain débutera officiellement Roland-Garros. Une étape très importante pour de nombreux joueurs, Rafael Nadal en tête. L'Espagnol a toujours eu une histoire particulière avec le majeur parisien, et il espère pouvoir y revenir cet été. Mais pour le moment, cet objectif semble très lointain, du fait de l'état physique du gaucher.

Nadal a fait l'impasse sur beaucoup de tournois

Nadal l'a annoncé, son objectif est d'être au top de sa forme pour la saison sur terre battue, et donc Roland-Garros. Problème, la préparation de l'Espagnol est loin d'être parfaite, et rien n'indique qu'il pourra donc s'aligner à Paris. Pour le moment, le Majorquin enchaîne plutôt les forfaits. Alors qu'il devait participer à l'Open d'Australie, il a du renoncer au majeur, pour cause de blessure. Il en a été de même pour Indian Wells, et Monte Carlo. Nadal manque donc de compétition, et cela pourra être rédhibitoire à l'avenir.

Nadal calme le jeu sur sa présence à Barcelone