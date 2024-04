Tennis : Medvedev pète déjà les plombs, l'arbitrage pris pour cible

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il y a des habitudes qui ne se perdent pas sur le circuit ATP. A peine la saison sur terre battue commencée, Daniil Medvedev n'a pas cessé de pester lors de ses deux matches à Monte-Carlo, mercredi face à Gaël Monfils et jeudi face à Karen Khachanov. Eliminé face à son compatriote, il a connu une sortie de route un peu controversée puisqu'il s'en est pris violemment à l'arbitrage, ce qui lui a finalement valu un point de pénalité.

La saison sur terre battue ne démarre pas de la plus belle des manières pour Daniil Medvedev. Excellent sur dur, le Russe voulait bien se lancer sur une surface qu'il maîtrise un peu moins bien et sur laquelle il avait des ambitions. Mais il a eu beaucoup de mal à garder ses nerfs après quelques erreurs d'arbitrage qu'il juge inacceptables et on peut le comprendre. En effet, depuis quelques années, le circuit ATP a accepté quasiment partout l'arbitrage électronique. Sur terre battue, les juges de ligne et l'arbitre de chaise ont encore la main puisqu'on se réfère aux traces. Mais ça ne plaît pas à tout le monde...

Medvedev dépasse les bornes

Déjà très énervé la veille face à Gaël Monfils au début du deuxième set, ce qui l'a fait sortir du match pendant un moment, Daniil Medvedev a même été mené 4/1 par le Français avant de se calmer. Le Russe s'est plaint d'une erreur d'arbitrage et il a fait la même chose lors de sa défaite face à Karen Khachanov jeudi. Le numéro 4 mondial est allé trop loin cette fois-ci et après avoir jeté sa raquette dans les bâches du fond de court, manquant de blesser un juge de ligne, il s'est énervé contre l'arbitre qui n'a pas eu d'autre choix que de le sanctionner. Alors que Khachanov s'apprêtait à servir pour le match, il a démarré son dernier jeu à 15-0 puisque Medvedev a reçu un point de pénalité.

Tennis - Monte-Carlo : Monfils au combat pour un exploit du tennis français ? https://t.co/miEH9pZMNb pic.twitter.com/nL9dalJrAP — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

Un arbitrage en baisse de niveau ?

A cause des nouvelles mesures de l'ATP pour l'arbitrage, on peut penser que ceux qui officient sur la chaise ont tendance à prendre moins d'initiatives parce qu'en dehors de la terre battue, c'est une machine qui annonce pour eux si une balle est bonne ou pas. « Qui prendra des mesures ? Hier (mercredi), la balle était dehors et elle a été annoncée bonne. Qui prendra la responsabilité ? Ce n’est pas à moi d’arbitrer les matches. C’est ce type (Bernardes) avec des lunettes. Il n’a pas besoin de lunettes parce qu’il ne voit rien. C’est le deuxième jour d’affilée. Ouvrez les yeux. Ouvrez vos putains d’yeux. Faites quelque chose » a dit Daniil Medvedev au superviseur sur le court avant de prendre un point de pénalité.

Un comportement difficile à accepter

Même si la réaction de Daniil Medvedev un certain débat qu'il est intéressant de creuser, son attitude est parfois très limite et le problème ne se limite pas qu'à lui. Les joueurs font parfois preuve de violence sur le court et il faut apprendre à se calmer car forcément ils ne donnent pas un bon exemple aux jeunes générations. Comme Andrey Rublev, on peut être très gentil en dehors du court et se faire disqualifier en match... Dommage pour Medvedev qui avait promis un changement d'attitude en début d'année.