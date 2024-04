Tennis - Monte-Carlo : Monfils au combat pour un exploit du tennis français ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Premier grand tournoi de la terre battue en Europe, Monte-Carlo est l'occasion pour beaucoup de joueurs de commencer à prendre des repères pour les prochaines semaines. Le Masters 1000 a bien commencé et il y a notamment quelques Français qui mettent tout en œuvre pour briller, à commencer par Gaël Monfils et Arthur Fils. Les deux hommes sont pour le moment les mieux placés pour prendre les deux derniers billets pour les Jeux olympiques mais la lutte est encore longue.

La saison sur terre battue est définitivement lancée. Quel plaisir de revoir les joueurs lutter pour gagner les points sur une surface qui offre souvent de beaux affrontements dans une ambiance incroyable. Certains scénarios mettent en plus l'eau à la bouche et notamment ceux de Gaël Monfils et d'Arthur Fils ce mardi. C'est le plus vieux des deux qui continue son parcours ce mercredi face à Daniil Medvedev et aura besoin d'un exploit.

Arthur Fils rassurant

En prenant la décision de disputer la tournée sud-américaine sur terre battue en février, Arthur Fils pensait engranger de la confiance sur terre battue. Au lieu de ça, il n'a gagné qu'un match en trois tournois. Mais en Europe, le Français est revenu avec de meilleures ambitions et il a quitté Monte-Carlo avec les honneurs. Après un premier tour facile, il a affiché un très bon niveau face à Lorenzo Musetti, presque indéboulonnable ce mardi. « À 6–5, j’ai une balle pour me procurer une balle de break. J’aurais pu mieux faire… Quand j’ai cassé ma raquette, ce n’était pas une chose à faire, mais comme j’étais assez en colère depuis le début par rapport à ma prestation, ça m’a fait du bien pour lâcher mes nerfs. Ça m’a aidé à réagir. Ça a été un bon match quand même. Je m’entraîne bien. Il y a forcément un moment où ça va payer » glisse-t-il à L'Equipe après le match.

Monfils moins ambitieux ?

De retour à un très haut niveau ces derniers mois, Gaël Monfils aborde la saison sur terre battue au courage. A 37 ans, le Français est plus fragile et il sait que disputer de longs combats pourrait avoir un impact physique sur son état. « Les gens ont du mal à comprendre que je ne dis pas que je suis mauvais sur terre, c’est plus compliqué que ça. Je pense que je peux bien jouer dessus, c’est juste qu’elle me demande plus physiquement. C’est plus dur de faire des aces, tout est un peu plus dur et, forcément, j’aime moins. Je me sens moins bien (que sur dur) mais ça ne veut pas dire que je suis moins fort. Ça reste une surface sur laquelle je peux performer » a-t-il déclaré après sa victoire exceptionnelle face à Vukic au premier tour, où il a remonté un handicap de deux breaks dans le troisième set.

