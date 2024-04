Tennis - Monte-Carlo : Monfils au combat, invité de marque à Monte-Carlo

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Engagé cette semaine à Estoril pour débuter une nouvelle saison sur terre battue, Gaël Monfils a pris des repères dans ce qui ressemble aux derniers efforts à fournir sur cette surface tellement exigeante où il a connu quelques-unes de ses plus belles émotions. Avec le temps, il est devenu plus dur de briller mais le Français veut se donner tous les moyens d'y arriver. Il veut disputer les Jeux olympiques chez lui pour la dernière fois.

De retour dans le top 50 du classement ATP à la suite de ces derniers mois de folie, Gaël Monfils s'offre le droit de croire dur comme fer à son rêve de participer aux Jeux olympiques de Paris 2024. Le Français continue d'amasser les points et il a reçu un coup de pouce bien gentil de la part du Masters 1000 de Monte-Carlo puisqu'il sera dans le grand tableau grâce à une invitation. Ce tournoi s'annonce fascinant pour démarrer de la meilleure manière cette partie de la saison.

Monfils invité avec Wawrinka et Berrettini

Pas près de passer au format supérieur, le Masters 1000 de Monte-Carlo compte encore un tableau de 56 joueurs et cela offre forcément de beaux affrontements dès les premiers tours. Cela veut aussi dire que les places sont chères et il faut marquer le coup en offrant de belles invitations. Cette année, Valentin Vacherot, meilleur joueur monégasque, mais surtout Gaël Monfils, Stan Wawrinka et Matteo Berrettini ont récupéré ce précieux sésame. Le Français, proche d'intégrer le tableau directement, défendra ses chances. Le Suisse, lui, a encore de la ressource et l'Italien, finaliste à Wimbledon en 2021, a retrouvé des couleurs récemment, lui qui doit jongler avec les blessures.

Plein de rêves

Auteur d'un démarrage assez tranquille sur la surface, Gaël Monfils s'est incliné jeudi en huitièmes de finale du tournoi d'Estoril face au Hongrois Marton Fucsovics. Le Parisien a pourtant obtenu trois balles de match et a raté une belle opposition face à Casper Ruud en quarts de finale. Moins efficace sur la surface, il reste tout de même plein d'espoir. « Puis‐je gagner Roland Garros ? Il y a 99,9% de chances que je ne le fasse pas. Mais il y a 100% de chance que j’en rêve » a-t-il déclaré il y a quelques jours.

Une place à valider

En réussissant à atteindre un niveau très élevé ces derniers mois, Gaël Monfils s'est replacé dans la course à la sélection olympique. Le Français est actuellement 3ème Français dans ce classement provisoire et il a de grandes chances de faire partie du voyage même si le combat n'est pas terminé. Pour rappel, la liste finale sera dévoilée le 10 juin prochain, le lendemain de la finale de Roland-Garros.