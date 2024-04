Tennis : Place à la terre battue, quels Français aux Jeux olympiques ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette semaine, c'est le grand début de la saison sur terre battue et les enjeux sont multiples. En première ligne notamment, le tournoi des Jeux olympiques en ligne de mire et dans toutes les têtes. Dans un peu plus de deux mois, nous connaîtrons la liste officielle des participants pour ce fabuleux rendez-vous qui arrive tous les 4 ans. A commencer par les 4 Français et attention, les places sont chères et elles sont pour le moment indécises.

Après trois mois de compétition intenses, la saison 2024 va prendre un autre tournant puisque l'attention va maintenant se porter vers la terre battue et forcément les Jeux olympiques. Un classement provisoire qui prend en compte tous les résultats depuis la fin de la dernière édition de Roland-Garros a déjà été mis en place puisque la liste des participants reprendra le classement au lendemain de la finale du Grand Chelem parisien en juin prochain. Le temps est compté.

Un peloton de tête bien installé

Avec une deuxième partie de saison 2023 incroyable, Adrian Mannarino et Ugo Humbert occupent pour l'instant les deux premières places françaises pour les Jeux olympiques. Les deux Tricolores ont beaucoup d'avance sur le reste de leurs adversaires directs et pour rappel, chaque nation a le droit à seulement 4 représentants dans le tableau. Grâce à leurs résultats, ils figurent tous les deux dans le top 15 et la place pour les Jeux ne leur échappera pas, à moins d'une blessure ou d'une envie soudaine de ne pas y participer.

Monfils 3ème

Même si le classement officiel dit le contraire, le troisième ticket est pour le moment réservé à Gaël Monfils. De retour à un niveau exceptionnel depuis l'été dernier, le vétéran a de grandes chances d'être présent à Paris en juillet prochain pour y disputer les Jeux olympiques une dernière fois. Avec 1015 points engrangés depuis Roland-Garros 2023, Monfils rêve de ce tournoi une dernière fois à 37 ans et quand on voit ce qu'il est capable de faire sur un court, ce serait une juste récompense.

Une place en danger

Autrefois très bien placé, Arthur Fils recule un peu dans la hiérarchie ces derniers temps. Moins impressionnant depuis un moment, le jeune espoir français de 19 ans est toujours 4ème Français sur la liste mais il a une faible marge. Avec 807 points, il devance de moins de 100 points Arthur Cazaux (718) et Arthur Rinderknech reste encore en course (643), tout comme Constant Lestienne (610) et Hugo Gaston (597).