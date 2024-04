Tennis : Sinner, Alcaraz... Les enseignements du premier trimestre 2024

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La saison tennistique a débuté depuis trois mois et il s'est déjà passé beaucoup de choses. On pouvait se poser plusieurs questions en abordant cette nouvelle année. Après une saison 2023 aussi réussie, Novak Djokovic aurait voulu réaliser la même chose et ne part pas pour l'instant sur les meilleures bases. D'autres candidats sont venus instaurer de nouveaux scénarios et on pourrait avoir encore de belles surprises...

C'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau sur le circuit ATP. Avec la fin du tournoi de Miami, les joueurs vont maintenant se donner rendez-vous sur terre battue avec de nouveaux objectifs et de nouveaux enjeux. Le premier trimestre 2024 a été rempli de moments intenses et d'émotions en tous genres, à commencer par la domination de Jannik Sinner qui s'affirme un peu plus comme le meilleur joueur du monde.

« C’est de loin le meilleur joueur de tennis actuel »

Vainqueur dimanche soir de son deuxième Masters 1000 après Toronto, Jannik Sinner a encore brillé à Miami, comme il le fait depuis six mois. L'Italien en est maintenant à 22 victoires pour une défaite avant la terre battue et bien sûr, il domine largement à la Race. « Sinner est actuellement, et de loin, le meilleur joueur de tennis au monde. Il n’a perdu qu’un seul match cette année, c’est incroyable. Mais avant tout, c’est un homme formidable. Pour moi, il est très important d’être une grande personne avant d’être un grand champion » rappelait Grigor Dimitrov, battu en finale en Floride.

Djokovic sur le déclin ?

En ayant perdu son titre à l'Open d'Australie et en ne réussissant pas à décrocher le moindre titre pour le moment, Novak Djokovic réalise un début de saison assez surprenant pour le moment. Le Serbe joue très peu et ne pointe qu'à la douzième place à la Race. Il débutera la saison sur terre battue sans Goran Ivanisevic et peut-être avec un nouveau coach. A 37 ans, il sait qu'il ne lui reste plus des années pour continuer à décrocher des grands titres. Une réaction sera donc attendue.

Alcaraz de retour

Un peu perdu ces derniers mois, Carlos Alcaraz a retrouvé son niveau de jeu habituel lors du mois de mars et il aura à cœur de continuer sur cette même voie lors de la saison sur terre battue. L'Espagnol est bien de retour et il est d'ailleurs le seul à avoir réussi à battre Jannik Sinner pour le moment. Quel sort nous réserve la terre battue ? La réponse cette semaine déjà avec les premiers tournois.