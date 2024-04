Tennis : « C’est terrifiant », il balance sur Nadal

Alexis Brunet

Depuis un certain temps, Rafael Nadal a beaucoup de mal à revenir à son meilleur niveau. L'Espagnol n'est pas épargné par les blessures, et il pourrait donc disputer la dernière saison de sa carrière. Mais au meilleur de sa forme, le Taureau de Manacor était le joueur du Big 3 qui faisait le plus peur à certains de ses rivaux.

Roland-Garros arrive à grands pas, et rien n'indique que Rafael Nadal pourra participer au tournoi parisien, et pourquoi pas même, le remporter. En effet, c'est l'un des objectifs de l'Espagnol, mais avec ces nombreuses blessures, il est probable que le Majorquin n'arrive pas à glaner un quinzième titre à RG.

Nadal a déjà fait l'impasse sur plusieurs tournois

En début de saison, Rafael Nadal avait fait son retour à la compétition, après presque un an d'absence, lors du tournoi de Brisbane. L'Espagnol avait même atteint les quarts de finale, mais il avait été éliminé par l'Australien, Jordan Thompson. Derrière, le Majorquin avait déclaré forfait pour l'Open d'Australie. Il a aussi fait l'impasse sur Indian Wells, préférant se préparer au mieux pour le début de la saison sur terre battue.

«C’est terrifiant»