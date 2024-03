Tennis - Miami : Sinner-Dimitrov, affiche inédite mais finale de rêve ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le Masters 1000 de Miami a accouché d'une petite surprise avec la présence de Grigor Dimitrov en finale. Ce dimanche soir, le Bulgare affronte Jannik Sinner pour tenter de décrocher le deuxième Masters 1000 de sa carrière. Il faudra tenter de réaliser un nouvel exploit face au numéro 3 mondial. Depuis le début du tournoi, il joue un tennis exceptionnel et fait parler ses qualités athlétiques hors du commun. Mais le favori se nomme Jannik Sinner.

C'est le grand final ce dimanche soir. La finale entre Jannik Sinner et Grigor Dimitrov viendra clôturer trois mois de dur dans un début de saison déjà très animé. La suite se fera sur terre battue mais avant, l'Italien voudra confirmer sa nouvelle position en s'adjugeant le Masters 1000 de Miami. Finaliste en 2021 et en 2023, il devra passer l'obstacle Dimitrov cette fois-ci. Le spectacle pourrait être au rendez-vous si le Bulgare poursuit sur son élan.

Avantage Sinner

Dans les confrontations, c'est Jannik Sinner qui a déjà l'avantage en menant 2 victoires à 1. C'est surtout les deux dernières qu'il faut retenir puisqu'elles ont eu lieu en 2023. En effet, l'Italien avait d'ailleurs éliminé le Bulgare à Miami l'an dernier en deux sets avant de récidiver à Pékin en octobre, cette fois-ci en trois sets. Si on rajoute à cela la dynamique exceptionnelle du numéro 3 mondial ces derniers mois, il en faut bien assez pour faire de lui le favori.

La place de numéro 2 en jeu

Parmi les enjeux de cette finale de Masters 1000 de Miami, Jannik Sinner en a un grand devant les yeux. A Indian Wells, il était déjà à une victoire de devenir le nouveau numéro 2 mondial et il est tombé sur Carlos Alcaraz. Cette fois-ci, il aura l'occasion de dépasser ce dernier face à Grigor Dimitrov. En cas de victoire ce dimanche, il dépasserait l'Espagnol et pointerait à environ 1000 points de Novak Djokovic avant la saison sur terre battue.

Dimitrov sur sa lancée ?

En grande forme ces derniers mois, Grigor Dimitrov a réalisé deux performances de taille en éliminant Carlos Alcaraz et Alexander Zverev. En s'offrant Jannik Sinner, le numéro 3 mondial, après avoir battu le cinquième et le deuxième, ce serait un formidable exploit. A Miami, le Bulgare a fait preuve de prouesses tennistiques qui pourraient mettre à mal la domination de l'Italien. Mais il faudra faire un match plein comme en quarts et en demies...