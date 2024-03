Tennis : Le successeur du Big 3 dévoilé, il lui met la pression

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce vendredi, c'est jour de demi-finales à Miami. L'édition 2024 aurait pu connaître une première exceptionnelle si Carlos Alcaraz avait réussi à battre Grigor Dimitrov la nuit dernière avec la présence des quatre premières têtes de série. Finalement le Bulgare s'est joint à la fête et défiera Alexander Zverev. Mais le vainqueur du tournoi pourrait se trouver de l'autre côté du tableau puisque Daniil Medvedev et Jannik Sinner se retrouveront et d'ailleurs ce dernier a marqué les esprits récemment...

Vainqueur de son premier titre en Grand Chelem pour débuter l'année 2024, Jannik Sinner continue son parcours exceptionnel. L'Italien n'a perdu qu'un seul match pour le moment et il faudra se battre pour retrouver la finale à Miami face à celui qu'il a battu pour gagner le titre à l'Open d'Australie. Son début de saison n'a échappé à personne et surtout pas à Alexander Zverev qui s'est exprimé sur la question avant les demi-finales.

Un démarrage hors du commun

En confirmant ses progrès de la fin de saison 2023 dès le début de l'année suivante, Jannik Sinner s'est invité à la table des légendes. Son début de saison est exceptionnel pour un joueur de ce calibre puisqu'en dehors du Big 3, seul Pete Sampras avait réussi à enchaîner au moins 16 victoires d'entrée sans défaite. « Pour l’instant, il n’a perdu qu’un seul match. C’est incroyable. C’est comme une statistique digne de Djokovic dans ses meilleures années. Federer a aussi commencé comme ça dans ses meilleures années tout comme Rafa » s'est exprimé Alexander Zverev, lui aussi encore au rendez-vous des demi-finales à Miami.

Futur patron ?

En se plaçant sur le podium du classement ATP, Jannik Sinner progresse à grands pas et peut viser désormais les sommets. Avec la défaite de Carlos Alcaraz contre Grigor Dimitrov jeudi soir, l'Italien a l'occasion de le dépasser à la fin du tournoi de Miami. En effet, en cas de victoire finale dimanche, il sera deuxième lundi, à environ 1000 points de Novak Djokovic. « S’il continue comme ça, il ne sera pas seulement numéro 1 mondial, il sera numéro 1 mondial pour les dix prochaines années. Mais c’est à lui et c’est aussi à moi, à Carlos, à Daniil et à Novak de l’en empêcher » assure l'Allemand.

Medvedev veut sa revanche

Tenant du titre à Miami, Daniil Medvedev avait battu Jannik Sinner en finale l'an dernier. Le Russe avait l'avantage dans les confrontations face à l'Italien mais c'est désormais ce dernier qui a pris un avantage mental considérable. De plus, Medvedev n'a jamais réussi à gagner deux fois le même tournoi. Pourtant l'occasion est belle cette fois-ci face à un Italien un peu moins tranchant et l'adversaire en finale sera forcément un peu moins impressionnant...