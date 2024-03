Tennis : Il se lâche sur le successeur de Nadal et Djokovic !

Benjamin Labrousse

A seulement 20 ans, Carlos Alcaraz incarne l’avenir du tennis mondial. Après avoir remporté pour la deuxième fois Indian Wells, le Murcien vise le Sunshine Double à Miami. Grigor Dimitrov, qui va affronter le crack espagnol en quart de finale du tournoi américain n’a pas tari d’éloges à propos de celui qui est perçu comme le successeur de Rafael Nadal et Novak Djokovic au sommet.

Jusqu’où s’arrêtera Carlos Alcaraz ? Le jeune Espagnol de 20 ans retrouve un très haut niveau de performance après un début de saison plus compliqué, et marqué par des pépins physiques. Aux côtés de Jannik Sinner, le Murcien est considéré par beaucoup comme le futur meilleur joueur du monde. Et Carlos Alcaraz pourrait potentiellement d’ores et déjà rentrer un peu plus dans l’histoire du tennis en réalisant le Sunshine Double.

Tennis : Alcaraz sur une autre planète, il révèle comment le battre https://t.co/UfQmCrAXKF pic.twitter.com/Y4I6yXyirC — le10sport (@le10sport) March 27, 2024

Vers un Sunshine Double pour Alcaraz ?

Peu de joueurs dans l’histoire peuvent se targuer d’avoir réussi à remporter consécutivement Indian Wells et Miami. Rafael Nadal, idole d’Alcaraz par exemple, n’aura pas réussi cet exploit. Vainqueur de Daniil Medvedev en finale d’Indian Wells le 17 mars dernier, Carlitos vise une nouvelle prouesse en Floride. Après avoir triomphé de l’Italien Lorenzo Musetti ce mardi (6-3, 6-3), ce dernier va retrouver le Bulgare Grigor Dimitrov en quarts de finale. Le numéro 12 mondial a d’ailleurs reconnu l’incroyable niveau de jeu du crack de 20 ans.

« Il est clair qu’il joue un tennis exceptionnel »