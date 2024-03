Tennis : « Meilleur que Federer », l'incroyable sortie !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En devant rapidement une référence dans la jeune génération, Carlos Alcaraz a montré des qualités exceptionnelles qui l’ont mené déjà vers les titres en Grand Chelem et la place de numéro 1 mondial. Plus jeune patron du classement dans l'histoire, il pointe aujourd'hui à la deuxième place mondiale et s'est retrouvé complètement à la suite de sa victoire à Indian Wells.

Un peu en difficulté ces derniers mois, Carlos Alcaraz a remis les pendules à l’heure en s’adjugeant le premier Masters 1000 de l’année, le tout en produisant un niveau hors du commun. D’ailleurs ses qualités ont été tellement mises en lumière que les comparaisons fusent à nouveau. Certains observateurs s’aventurent même à dire qu’il fait penser aux plus grandes légendes du jeu.

Alcaraz trop fort

Opposé à Gaël Monfils au troisième tour du Masters 1000 de Miami dans la nuit de lundi à mardi, Carlos Alcaraz a parfaitement géré le rendez-vous et confirme qu’il est en pleine forme. Le Français pouvait espérer le gêner un peu plus en déployant son côté showman mais la puissance de l’Espagnol est trop difficile à gérer, malgré un petit retour en fin de match. Cette victoire 6/2 6/4 combinée à son entrée en lice encore plus tranquille face à Carballes Baena le place un peu plus comme grand favori.

Plus fort que le Big 3 ?

Grâce à ce niveau de jeu auquel il est capable de jouer assez souvent, Carlos Alcaraz a marqué les esprits comme rarement un joueur l’a fait avant lui. « Ce qui fait sa qualité première lorsqu’il se décale coup droit, c’est qu’il fait deux pas très, très large, très puissants, avec la pointe des pieds et ensuite il peut envoyer. Je n’ai jamais vu cela. En décalage coup droit, je trouve qu’il est encore meilleur que Federer. Il est plus aérien et plus puissant que les trois réunis, que Djokovic, Nadal et Federer. Il a ce truc, cette réaction au sol qui est hallucinante. Et j’aimerais le voir sur des tests physiques parce que je pense qu’il un truc différent des autres, et c’est ça qui fait sa force » réagit Julien Varlet dans l'émission Sans Filet .

Des qualités au-dessus du lot

Grâce à sa vitesse de déplacement, sa puissance et son agilité pour frapper n'importe quel coup, Carlos Alcaraz fait souvent des ravages sur un court de tennis. Le numéro 2 mondial semble enfin avoir retrouvé la pleine possession de ses moyens et il faudra être fort pour le déloger. Attention tout de même, il affrontera Lorenzo Musetti ce mardi et le jeune Italien, boosté depuis la naissance de son fils il y a deux semaines à peine, a déjà réussi à le battre.