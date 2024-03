Tennis : Federer retraité, le public a trouvé son nouveau chouchou

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Immense légende, Roger Federer a pris sa retraite en septembre 2022 à la Laver Cup aux côtés des plus grands joueurs de son histoire récente, des images gravées dans la mémoire. Le Suisse n'a pas seulement l'un des palmarès les plus complets de l'histoire, il était aussi incontestablement le grand chouchou du public partout où il passait. Parmi la jeune génération, il y a un joueur qui semble être en mesure de pouvoir reprendre ce flambeau, un certain Carlos Alcaraz...

Plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du tennis, Carlos Alcaraz est bien parti pour être l'un des meilleurs joueurs de son époque. L'Espagnol est capable de tout sur un court de tennis et en plus, il a cet aspect spectaculaire qui plaît beaucoup aux fans. Forcément, tout est réuni pour en faire le nouveau chouchou du public, ce qu'il semble être déjà...

Alcaraz retrouve le sourire à Indian Wells

Engagé à Indian Wells la semaine dernière dans un tournoi où il était tenant du titre, Carlos Alcaraz a su élever son niveau de jeu dans des conditions qui lui plaisent beaucoup. Il a fait des étincelles et a enfin réussi à regagner un tournoi. « OK, il n’a pas gagné depuis Wimbledon, mais l’année dernière et l’année précédente, nous avons réalisé à quel point les conditions sont bonnes à Indian Wells pour lui » confie Mats Wilander pour Eurosport .

Nouveau chouchou

A l'image de Roger Federer qui était acclamé dans tous les tournois, Carlos Alcaraz dégage aussi cette aura-là. L'Espagnol embarqué totalement le public dans son univers et aux Etats-Unis en particulier, où les gens adorent le show, il est en train de devenir une star. « Je n’ai jamais vu le public aimer autant un joueur, peut‐être Roger Federer à son apogée, mais ils sont absolument fous de lui là‐bas. Il y a beaucoup d’Hispaniques, c’est le grand favori du public » affirme le Suédois, ancien numéro 1 mondial.

Vers un doublé incroyable ?

A Miami, Carlos Alcaraz tentera de faire mieux que l'année dernière où il avait échoué en demi-finales. Malgré tout, ce tournoi reste un bon souvenir pour lui puisqu'il s'est imposé en 2022 pour prendre son premier Masters 1000 en carrière. Faire le doublé après Indian Wells le replacerait totalement au sommet du jeu en ce moment et il attaquerait la saison sur terre battue en pleine confiance.