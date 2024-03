Tennis : Medvedev dans l'ombre d'Alcaraz et Sinner ?

La rédaction

Numéro 4 mondial, Daniil Medvedev fait partie des joueurs en première ligne sur le circuit ATP. Malgré tout, ces derniers temps, il a pris la fâcheuse habitude de perdre les finales dans les grands rendez-vous puisqu'après l'Open d'Australie, le Russe s'est encore incliné dimanche dernier à Indian Wells sur la dernière marche. Attention, il n'aura peut-être plus autant d'occasions de briller qu'Alcaraz et Sinner...

Vainqueur de l'US Open en 2021 et numéro 1 mondial le temps de quelques semaines en 2022, Daniil Medvedev a un palmarès exceptionnel. Le Russe a prouvé qu'il était l'un des meilleurs joueurs de l'histoire sur dur et à 28 ans, il veut encore fournir son palmarès de grands titres. Mais après avoir souvent buté sur Novak Djokovic, le voilà face à deux jeunes qui ne semblent pas avoir de limites : Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Un personnage unique

Même si Daniil Medvedev n'est pas le premier nom qui ressort quand on évoque les meilleurs joueurs du monde, le Russe reste un personnage tellement attachant et bénéfique au tennis. Son franc-parler et sa manière d'être avec le public, d'autant plus quand il est hostile, fait de lui un personnage que l'on n'oublie pas. « Daniil reste une star, donc vous le programmez sur un créneau où vous n’êtes pas sûr que les gens viendront. Mais parce que c’est Medvedev, ils viendront quand même » s'exprime Andrea Petkovic, ancienne numéro 9 mondiale, dans un podcast de Rennae Stubbs.

Devancé par les jeunes

En débarquant sur le circuit pour concurrencer le Big 3 à la fin de leur époque, Daniil Medvedev a réussi à gagner des grands titres mais il est aussi devenu le joueur qui présente l'un des pires bilans en finale de Grand Chelem notamment, avec seulement un seul succès en 6 finales. « C’est malheureux mais même s’il redevient numéro 1 mondial, tant qu’il y aura Alcaraz et Sinner, il ne sera jamais la grande star. Il est dans la pire position, il est numéro 3 mondial et il a toujours été numéro 2 ou 3 mondial, ce qui veut dire qu’il y a toujours une grande star au‐dessus de lui, programmé en prime time. C’était Djokovic, maintenant Sinner et c’était Alcaraz pendant un certain temps » poursuit l'Allemande.

Medvedev, occasion manquée ?

En ayant la malheureuse habitude maintenant de perdre ses finales, Daniil Medvedev se range du mauvais côté un peu plus souvent. Le Russe avait une réussite extraordinaire auparavant mais cet élan semble s'essouffler. Cela fait deux fois d'affilée qu'il perd en finale à Indian Wells et forcément, après avoir connu deux échecs difficiles à encaisser en Australie, il peut commencer à se poser des questions...