Tennis : Un carré magique presque intouchable, scénario identique en 2024 ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Les mois se suivent et se ressemblent un peu sur la planète tennis. En 2023, quatre joueurs ont montré qu'ils étaient au-dessus des autres en se hissant au sommet du classement et en ne laissant quasiment que des miettes aux autres dans les grands tournois. Outre la domination encore plus fabuleuse de Novak Djokovic en Grand Chelem, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Daniil Medvedev tiennent le rythme et se détachent aussi largement du reste du monde. On le voit également au classement et il n'est pas surprenant de voir ces quatre joueurs se retrouver en demi-finales des tournois.

Le tournoi d'Indian Wells vient de se terminer et a donné plusieurs indications sur la suite de la saison. En effet, comme bien souvent ces derniers temps, les quatre meilleurs joueurs du monde jouent les premiers rôles et les places sont difficiles à prendre. Encore une fois, le dernier carré était composé de 3 des 4 puisque seul Novak Djokovic, qui s'est incliné très tôt, n'a pas pu atteindre ce stade de la compétition. C'était déjà le cas bien souvent en 2023 et visiblement, cette nouvelle saison part sur les mêmes bases.

Un carré magique

En se plaçant au cours de l'année 2023 aux quatre premières places du classement, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Daniil Medvedev ont creusé l'écart sur le reste de la concurrence. En effet, après le Masters 1000 d'Indian Wells, le Russe, 4ème mondial, possède plus de 2500 points d'avance sur le 5ème, Alexander Zverev. C'est un gouffre monumental que l'Allemand et les autres qui le suivent ne sont pas près de combler quand on voit que les occasions sont peu nombreuses.

Au-dessus du lot

Les tournois passent et le scénario est souvent le même. D'ailleurs, l'année 2023 s'est terminée par la présence des quatre premiers en demi-finales du Masters, finalement remporté par Novak Djokovic. Ce n'est donc pas un hasard si on a retrouvé 3 des 4 dans le dernier carré des deux premiers grands tournois de l'année, l'Open d'Australie et Indian Wells. A Miami en revanche, il n'y aura pas de Djokovic mais les trois autres resteront les principaux favoris.

Une domination incroyable

Cette domination du top 4 mondial rappelle un peu celle du Big 4 à sa grande époque. Ces joueurs s'adjugent quasiment tous les grands tournois puisque si l'on regarde la saison 2023, seuls Andrey Rublev à Monte-Carlo et Hubert Hurkacz à Shanghai ont réussi à déjouer les pronostics. Le reste des Grands Chelems ou des Masters 1000 a été remporté par le top 4 du classement ATP.