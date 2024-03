Tennis : Sinner pas imbattable, une page se tourne

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Figure de ce début de saison 2024, Jannik Sinner a perdu son premier match en demi-finales d'Indian Wells face à Carlos Alcaraz. L'Italien a enchaîné 19 victoires consécutives, sa plus belle depuis le début de sa carrière, a gardé un niveau de jeu exceptionnel pendant des mois et cette défaite ne devrait pas trop le perturber. Impressionnant de maîtrise dans sa manière d'agir, il faudra réussir à relancer la machine.

Il est le meilleur joueur du monde depuis six mois. Jannik Sinner vient de subir sa première défaite sur le circuit ATP depuis la finale du Masters en novembre dernier. L'Italien paraissait indéboulonnable avec ses coups surpuissants mais il a trouvé en Carlos Alcaraz un adversaire capable de lui tenir tête. Malgré tout, il pourrait se venger à Miami où il a disputé sa première finale en Masters 1000 en 2021.

Première défaite difficile à digérer

Quand un joueur connaît une telle série de victoires, la première défaite qui arrive est souvent la plus dure. En effet, Jannik Sinner marchait sur l'eau pendant des mois et tout change d'un seul coup. Il faudra donc aborder Miami différemment même si la déception domine forcément. « Évidemment, ce n'est pas la fin que je voulais, mais jouer contre lui est toujours difficile. J'ai essayé de jouer un bon tennis et j'ai réussi, surtout dans le premier set. Ensuite, j'ai commis quelques erreurs, la dynamique a changé et il a haussé son niveau. J'ai été positif tout au long de cette série de victoires, et je le suis encore aujourd'hui. Même si je perds en demi-finale à Indian Wells, c'est toujours un bon résultat » admet-il quand même.

Alerte physique ?

Très impressionnant au début face à Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a fini par lâcher au fil du match. En multipliant les erreurs en coup droit, on l'a vu également se toucher légèrement le poignet. On pouvait donc redouter une mauvaise nouvelle pour Miami, un tournoi cher à l'Italien. « C'est difficile à digérer, mais j'espère que nous verrons dans les prochains jours si je suis physiquement prêt pour Miami, le tournoi le plus important pour moi, personnellement » dit-il.

Un regard différent

En se positionnant au sommet toutes ces semaines, Jannik Sinner voit maintenant qu'il n'est pas imbattable et cela peut lui rester en tête. Même si Carlos Alcaraz n'est pas n'importe qui, il sait que l'Espagnol est maintenant de retour à son meilleur niveau. A voir dans quelles conditions il abordera le tournoi de Miami et s'il est prêt à confirmer son excellente forme du moment.