Tennis : Sinner battu, Alcaraz est bien meilleur !

C'était l'affiche des demi-finales du Masters 1000 d'Indian Wells ce samedi. Jannik Sinner, invaincu depuis le début de l'année, défiait Carlos Alcaraz pour leur huitième duel commun sur le grand circuit. Les deux hommes ont encore disputé un combat de 3 sets qui n'a (presque) pas déçu. Dans cette opposition qui mettait l'eau à la bouche, les avis étaient assez tranchés auprès des observateurs et des légendes du tennis. Cette fois, c'est bien l'Espagnol qui a su triompher !

Il y a un mois à peine, Carlos Alcaraz se tordait la cheville lors du premier jeu de son premier match à Rio. Tout de suite, l'inquiétude avait dominé mais quelques semaines plus tard, l'Espagnol est bien de retour et plus que jamais. Dans la tourmente ces derniers mois puisqu'il n'est pas parvenu à jouer son meilleur tennis et gagner un titre depuis Wimbledon l'été dernier, il a dominé Jannik Sinner (1-6 6-3 6-2) pour retenter sa chance en finale d'Indian Wells.

Sinner à terre !

Alors qu'il n'avait plus perdu depuis novembre et sa défaite en finale du Masters de Turin face à Novak Djokovic, Jannik Sinner s'est incliné après avoir enchaîné 19 succès consécutifs, 16 en 2024. Il s'agissait de l'une des plus grandes séries pour débuter une saison depuis 1990 et celle-ci est maintenant terminée. L'Italien a attaqué tambour battant la rencontre au retour de l'interruption de début de match et semblait ne vouloir laisser aucune chance à son adversaire. Malheureusement pour lui, l'état de grâce n'a pas duré assez longtemps et Carlos Alcaraz a su inverser la tendance, tout en profitant de l'énorme coup de mou dans le troisième set de l'Italien, qui a multiplié les fautes directes surtout en coup droit.

Alcaraz est bien de retour

On l'avait un peu perdu ces derniers mois et à Indian Wells, Carlos Alcaraz signe son grand retour au sommet. Dans un match à enjeu puisque le vainqueur jouait aussi pour pointer au deuxième rang mondial lundi, l'Espagnol a été flamboyant pour résister d'abord et imposer son jeu. C'est une victoire référence pour lui, la première depuis des mois et sa montée en puissance au fil des tours avait été bien sentie. S'il fallait un joueur pour stopper Jannik Sinner, il fallait que ce soit lui. Et c'est bien sûr le cas.

Alcaraz meilleur que Sinner