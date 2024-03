Tennis : Alcaraz-Sinner acte 8, spectacle à venir !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce samedi soir, les demi-finales du tournoi d'Indian Wells mettront à l'oeuvre Daniil Medvedev et Tommy Paul mais surtout Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Les deux hommes, très amis mais aussi désormais désignés comme rivaux, disputent à chaque fois des matches sensationnels. D'ailleurs, ce sera la revanche de la demi-finale de l'an dernier déjà, qui avait tourné à l'avantage de l'Espagnol. Mais la forme récente indique plutôt une victoire italienne cette fois-ci...

C'est l'affiche du jour et elle ne sera à rater sous aucun prétexte ! Carlos Alcaraz retrouve Jannik Sinner et devra sortir un exploit dont il est capable pour espérer continuer à défendre son titre. L'Espagnol et l'Italien disputeront leur huitième duel sur le circuit ATP avec un avantage de 4 à 3 en faveur de ce dernier pour le moment. Les deux hommes pourraient à nouveau délivrer un spectacle exceptionnel si Alcaraz parvient à conserver son niveau de jeu du tournoi.

Alcaraz retrouvé

Mis à part le premier set de son tournoi perdu, Carlos Alcaraz ne laisse quasiment aucune chance à ses adversaires à Indian Wells. Sur un site qu'il connaît très bien et où il a gagné de jolis repères, il semble avoir retrouvé la confiance dont il manquait ces derniers mois et a fait augmenter son niveau de jeu très largement au fil des tours. Dans la nuit de jeudi à vendredi, il a marché sur Alexander Zverev, numéro 6 mondial, qui l'avait battu en quarts de finale du dernier Open d'Australie.

Sinner sous pression

Parmi tous les duels entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, celui-ci aura peut-être une image différente. En effet, ce sera sûrement la première fois que la pression sera un peu plus sur les épaules de l'Italien. « Honnêtement, je ne sais pas encore quelle va être mon approche de ce match. C'est le meilleur joueur du monde actuellement, sans aucun doute. Niveau incroyable, pas de défaites cette année. Ça va être un match très difficile, un gros challenge pour moi. Mais me confronter à lui va me permettre aussi de voir quel est mon niveau. Ce sera évidemment le match le plus compliqué à jouer pour moi cette année » prévient tout de même Alcaraz.

Une revanche à prendre