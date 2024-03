Inquiétude pour Nadal, Federer prend position

Alexis Brunet

Cela fait quelque temps que Rafael Nadal a des problèmes avec son corps. L'Espagnol a été absent pendant un an, avant de revenir en début d'année, puis il s'est blessé à nouveau. Cela n'incite pas à l'optimisme, mais Roger Federer, rival historique du Majorquin, semble lui avoir un bon pressentiment pour Nadal.

Depuis 2022, Roger Federer a arrêté de parcourir les courts du monde entier, et a décidé de ranger sa raquette au placard. Le Suisse a mis fin à une longue et riche carrière, ponctuée de 20 titres du Grand Chelem. Même s'il ne pratique plus, le Maestro continue de regarder du tennis, et notamment les matches de ses deux anciens rivaux.

Federer continue à regarder les matches de Nadal et Djokovic

Lors d'une interview pour GQ , Roger Federer a abordé de nombreux sujets. Le Suisse a notamment été interrogé sur Novak Djokovic, et Rafael Nadal. Le natif de Bâle a déclaré qu'il continuait à regarder certains matches de ses anciens rivaux. « Je suis évidemment attentif quand ils sont en finale ou quand Rafa revient ou quand Novak bat un autre record. C’est très bien mais je ne vais pas mettre de côté mon emploi du temps en me disant qu’il faut que je voie ce match. Mais il est évident que je continue de les suivre et que j’aime les voir, surtout Novak qui va de mieux en mieux. Il continue sur sa lancée. »

Federer a un bon pressentiment pour Nadal