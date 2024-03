Tennis : Federer se lâche après sa retraite

Jean de Teyssière

Depuis le mois de septembre 2022, Roger Federer a pris sa retraite de joueur de tennis. L'un des plus grands joueurs de tous les temps, vainqueur de 20 titres du Grand Chelem, a tiré sa révérence mais reste toujours autant influent. S'il avoue que le tennis de haut niveau ne lui manque pas du tout, il révèle tout de même aimer encore ce sport, qu'il pratique aujourd'hui avec ses enfants.

Roger Federer laissera une empreinte indélébile au tennis. Son style inimitable et son palmarès font de lui l'un des plus grands joueurs de tennis de l'histoire. Lorsqu'il a annoncé sa retraite, après la Laver Cup, de nombreux joueurs de tennis ont participé à cette dernière danse, dont Rafael Nadal, en larmes ou encore Novak Djokovic. Désormais, le Suisse coule des jours paisibles en compagnie de sa famille.

«Le tennis ne me manque pas»

Dans un entretien accordé à GQ , Roger Federer est revenu sur sa retraite tennistique : « Si le tennis me manque ? On me pose souvent cette question et le tennis ne me manque pas. Vraiment, ça ne me manque pas. Je me sens vraiment en paix. Je pense que c’est aussi parce que je sais que mon genou, mon corps et mon esprit ne me permettent pas d’être sur le terrain. Est‐ce que j’ai l’impression que je pourrais réussir ce coup ? Oui, d’accord : je pourrais peut‐être le faire maintenant. Mais j’ai l’impression d’avoir pressé le citron. J’ai essayé tout ce que j’avais. Et je suis en paix. »

«J’aime aller jouer au tennis avec mes enfants»