Tennis : Alcaraz en admiration pour Nadal et Federer, il oublie Djokovic

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand talent de la jeune génération, Carlos Alcaraz a déjà connu des victoires exceptionnelles à seulement 20 ans. L'Espagnol, numéro 2 mondial, est monté vite dans la hiérarchie en produisant un tennis incroyable qui rappelle souvent des éléments du Big 3. Cependant, il a récemment confié que ses inspirations viennent surtout de Rafael Nadal d'abord mais surtout de Roger Federer, qu'il aimerait imiter.

Toujours en lice à Indian Wells où il tentera de prendre sa revanche sur Alexander Zverev après sa défaite à l'Open d'Australie, Carlos Alcaraz est peut-être en train de retrouver la confiance qu'il avait perdue ces derniers mois. L'Espagnol affiche un niveau de jeu flamboyant et il s'est confié après sa victoire en huitièmes de finale au micro de Tennis Channel à propos de son idole.

« Je veux jouer comme Federer »

Plongé dans le monde du tennis depuis sa naissance, Carlos Alcaraz a pu prendre exemple sur Rafael Nadal dans sa jeunesse. Le jeune Espagnol a longtemps confié que son idole est son compatriote mais il a une autre légende en tête. « Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, mon idole a toujours été Rafa, mais je ne vais pas mentir, je veux jouer comme Federer. Je pense que mon style de jeu est un peu plus proche de celui de Roger, donc je vais travailler dur pour être un jour capable de jouer comme lui » a-t-il encore déclaré.

Tennis : Nadal en reprise sur terre battue, l'objectif est clair ! https://t.co/M00uyhKj3w pic.twitter.com/yFLJKtu58H — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

Dans les temps de passage de son idole

En devenant le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du tennis, Carlos Alcaraz a accompli des choses inédites pour un joueur du circuit. Mais la référence en termes de palmarès au même âge que lui reste Rafael Nadal. Par exemple, cette semaine, Alcaraz a décroché sa 50ème victoire en Masters 1000 avant de fêter ses 21 ans, soit deux de plus que Novak Djokovic mais aussi 32 de moins que son illustre compatriote. Mais à 20 ans, Alcaraz possède déjà autant de titres en Grand Chelem que Nadal et il peut espérer en ajouter d'autres.

Enfin une victoire référence ?

Depuis la deuxième moitié de l'année 2023, Carlos Alcaraz a légèrement baissé la garde. Moins tranchant, il n'a plus réussi à gagner un titre depuis la finale de Wimbledon l'été dernier et surtout il n'a pas marqué les esprits face à un joueur qui l'entoure au classement. C'est l'occasion face à Zverev ce jeudi, un joueur qui l'avait battu en quarts de finale de l'Open d'Australie en janvier dernier.