Tennis : Alcaraz en difficulté, il déballe tout

Présent à Indian Wells pour défendre son titre, Carlos Alcaraz connaît peut-être une semaine très importante en Californie dans un lieu où il s’est bien senti l’an dernier. L’Espagnol de 20 ans pourrait commencer à retrouver le chemin de la victoire plus souvent, lui qui a passé ses deux premiers tours avec brio. Un peu moins fort ces derniers mois, il s’est confié sur ses difficultés en conférence de presse et il a peut-être arrêté de se mentir à lui-même.

Plus titré depuis Wimbledon l’été dernier, Carlos Alcaraz a un peu perdu de sa superbe sur le court ces derniers mois. L’Espagnol prend souvent moins de plaisir et ça se voit mais les choses pourraient changer à Indian Wells. Le numéro 2 mondial a en plus vu Novak Djokovic perdre tôt et il pourrait bien réussir à retrouver la confiance. Pour son deuxième match en Californie, il a éliminé facilement Félix Auger-Aliassime, de quoi faire oublier ses récentes mésaventures autour de sa cheville également.

Une blessure inquiétante

Au moment où Carlos Alcaraz a glissé lors de son premier match à Rio, on s’inquiétait déjà de le voir s’absenter un peu plus longtemps du circuit. Finalement sa petite entorse n’est pas très grave et il a pu revenir assez vite même si tout n’est pas réglé selon ses propres dires. « Je ne vais pas dire que je l'ai oubliée (rires), mais dans les matches, la blessure est oubliée. Je me déplace très bien, je ne pense pas à ma cheville quand je vais sur le terrain ou quand je m'entraîne. En revanche, en dehors du terrain, il est clair que j'en prends soin. Tous les jours, je me fais soigner la zone et je fais un travail spécifique sur la cheville, mais quand je vais sur le terrain, je l'oublie » explique-t-il.

Une confiance perdue

Malgré la situation difficile, Carlos Alcaraz ne voulait pas se laisser abattre et a tout fait pour retrouver son meilleur niveau. Pendant ces mois de galère, l'Espagnol a souvent préféré ne pas s'exprimer sur la question et à Indian Wells, il a enfin décidé de s'ouvrir un peu. « Ces derniers mois ont été difficiles pour moi. J'ai perdu un peu de confiance. Pas après l'Australie, mais lors de la tournée sud-américaine. Après Buenos Aires, je n'ai pas joué un bon tennis. Mon niveau de confiance a un peu baissé et j'ai souffert à l'entraînement presque tous les jours, en essayant de garder ma confiance aussi élevée que possible, en essayant d'être moi-même tous les jours. J'ai eu un peu de mal à être moi-même au cours des derniers mois et des derniers tournois » poursuit-il dans propos rapportés par Tennis Actu , avouant même qu'il a eu du mal à ignorer les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux.

Un niveau de jeu retrouvé à Indian Wells ?

Plutôt impressionnant lors de ses deux premiers matches à Indian Wells, Carlos Alcaraz aura à coeur de poursuivre sa route peut-être vers un deuxième titre. L'Espagnol a vu Novak Djokovic buter sur le jeune Luca Nardi et maintenant son grand adversaire se nomme Jannik Sinner, qu'il pourrait retrouver en demi-finales. En cas de victoire finale en Californie, l'un des deux hommes se retrouverait à moins de 1000 points du Serbe.