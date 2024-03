Tennis : Sinner retrouve la bombe Shelton, danger à venir ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En grande forme en ce début de saison, Jannik Sinner continue sa belle aventure à Indian Wells où il dispute ce mardi les huitièmes de finale. De l'autre côté du filet, il retrouvera un joueur qui l'a battu il y a moins de six mois : Ben Shelton. L'Américain, qui a connu une ascension vers les sommets exceptionnelle l'an dernier, pourrait rééditer l'exploit à domicile face à l'Italien qui ne rate plus.

Bien lancé dans ce premier Masters 1000 de l'année, Jannik Sinner va connaître son premier test face à Ben Shelton, 16ème joueur mondial. L'Italien sera grandissime favori mais il faudra tout de même montrer un haut niveau face à un joueur qui a trouvé la recette face à lui il n'y a pas si longtemps. En se sublimant devant son public, Shelton peut-il devenir le premier joueur à battre Sinner en 2024 ?

Une bataille physique

Passé proche de la sortie au tour précédent face à Francisco Cerundolo, Ben Shelton devra montrer un autre visage face à Jannik Sinner pour espérer une victoire. Mais avec sa fougue et sa capacité folle à produire un tennis spectaculaire, l'Américain veut se donner une vraie chance. « C'est un match où je sais que ce sera une guerre physique. Je sais que je vais devoir jouer de manière agressive, prendre ma chance et être confiant sur le court. J'ai hâte. La façon dont il joue récemment... Je suis sûr qu'il y aura une belle ambiance. C'est le genre de matches pour lequel je vis » a-t-il confié après sa victoire au tour précédent.

Un défi pour Sinner

En course pour dépasser Carlos Alcaraz au classement cette semaine, Jannik Sinner va connaître un beau défi ce mardi face à Ben Shelton, un joueur capable de tout. Mais au vu de sa récente forme et de son niveau de jeu en ce moment, on se dit que la tâche risque d'être très compliquée pour le jeune Américain. Pour l'Italien, c'est l'occasion de confirmer sa bonne forme du moment face à un bon joueur du top 20. Pour lui, le chemin vers le titre ne fait que débuter.

Une victoire référence

En octobre dernier, Ben Shelton réalisait un gros coup en s'offrant le scalp de Jannik Sinner lors du Masters 1000 de Shanghai. Sans le savoir, il venait d'accomplir un réel exploit puisque depuis la fin de l'US Open, l'Italien n'a perdu que deux matches, dont celui-là. Actuellement, il en est à 17 victoires consécutives et a envie de faire beaucoup mieux. Le match contre Ben Shelton pourrait bien être l'un des plus grands du tournoi...