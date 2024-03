Tennis : Les Jeux olympiques à Paris boudés ? La sortie inquiétante

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La saison 2024 a déjà bien commencé et les joueurs vont devoir enchaîner dans quelques mois beaucoup d'événements importants, à commencer par les Jeux olympiques de Paris. Ce tournoi inédit a pourtant du mal à faire l'unanimité auprès des joueurs et des fans qui parfois n'y voient pas un grand intérêt à le jouer. Il faut dire qu'il oblige à revoir son organisation dans un été déjà bien chargé pour les tennismen. Récemment, c'est Ben Shelton, jeune pépite du tennis américain, qui a annoncé qu'il refuserait probablement de se rendre à Paris en juillet prochain.

Et si la fête se faisait sans quelques-uns des meilleurs joueurs du monde ? En marge de sa progression dans le Masters 1000 californien, Ben Shelton a annoncé qu'il ne se rendrait probablement pas à Paris pour disputer le tournoi olympique cet été. L'Américain de 21 ans, qui fait partie des meilleurs jeunes du circuit, pourrait ne pas être le seul à préférer ne pas trop charger son calendrier entre Wimbledon et l'US Open, où il a de réelles ambitions.

Le tournoi olympique du 27 juillet au 4 août

Comme à chaque fois que les Jeux olympiques se présentent, le calendrier du circuit ATP se retrouve bien modifié. Le tournoi aura lieu sur les courts de Roland-Garros du 27 juillet au 4 août prochain en plein milieu de l'été et de la saison régulière. A ce moment-là, les joueurs sont normalement déjà partis en Amérique du Nord. En effet, le tournoi de Wimbledon sera terminé le 14 juillet et l'US Open démarre le 26 août, il y a donc une fenêtre assez étroite. Sans parler du changement de surface...

Un défi pas attirant

Jouer les Jeux olympiques ne représente pas tout à fait le rêve ultime pour un joueur de tennis bien souvent. Beaucoup mettent les Grands Chelems au-dessus, à l'image de Ben Shelton, 16ème mondial. L'Américain a déclaré qu'il pourrait faire l'impasse, lui qui devrait être de la partie. « Je serai en Europe pendant les deux mois qui précèdent Wimbledon et après, vous savez, je veux me préparer et être vraiment prêt pour l'US Open. Le fait de devoir retourner en Europe pour jouer sur de la terre battue, sur une surface différente, gâche un peu les quelques tournois qui précèdent l'US Open et que je jouerais si je ne participais pas aux Jeux olympiques » affirme-t-il. Il faut dire que la terre battue n'est pas vraiment son point fort...

Un enjeu moins important ?

Dans le tennis, les titres en Grand Chelem sont bien sûr ceux qui font les palmarès et qui écrivent les plus belles pages de l'histoire de ce sport. Le tournoi olympique reste bien sûr un objectif hors du commun mais certains n'hésiteront pas à le rater et rejoindront Ben Shelton. Rassurez-vous, la plupart des meilleurs joueurs devraient être présents à Paris pour se disputer ce titre si précieux.