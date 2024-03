Tennis : Alcaraz bien lancé, pas au niveau de Djokovic et Sinner ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Blessé lors du tout premier jeu de son premier tour à Rio, Carlos Alcaraz revient à la compétition officielle à l'occasion du Masters 1000 d'Indian Wells. L'Espagnol affrontait l'Italien Matteo Arnaldi la nuit dernière et s'en est très bien sorti après la perte du premier set, ne laissant qu'un petit jeu ensuite. Tenant du titre, il a à coeur de bien figurer en Californie pour tenter d'oublier petit à petit les derniers mois qui n'ont pas été très fructueux en termes de trophées.

Après sa blessure à la cheville il y a quelques semaines, Carlos Alcaraz était attendu au tournant pour son premier match à Indian Wells face à un adversaire dangereux. L'Espagnol a parfaitement géré le rendez-vous et se sent bien dans ce tournoi. Mais il en faudra davantage pour espérer aller au bout une nouvelle fois et il le sait.

Alcaraz à l'aise à Indian Wells ?

Carlos Alcaraz revient cette semaine sur les lieux d'un succès important pour lui en 2023. En effet, l'année dernière il avait remporté le tournoi sans perdre la moindre manche en dominant ses adversaires. « C’est une surface très rugueuse à Indian Wells. C’est comme si vous frottiez votre main sur du papier de verre. Cela coupe un peu plus la balle, mais l’air est fin et il n’y a pas d’humidité, donc la balle voyage toujours dans l’air. C’est un mélange de deux facteurs qui semblent travailler l’un contre l’autre. Alcaraz est le champion en titre et la surface est probablement la plus favorable à son jeu, mais j’ai l’impression qu’il est à la recherche de son meilleur niveau en ce moment » confie Andy Roddick.

Tennis : Nadal, retour possible sur terre ? Il est optimiste ! https://t.co/EAia1Dqrbh pic.twitter.com/BJscSLYd43 — le10sport (@le10sport) March 9, 2024

Alcaraz pas favori

Habitué à jouer les premiers rôles depuis son ascension au plus haut niveau il y a deux ans, Carlos Alcaraz traverse un peu une mauvaise passe en ce moment et il ne fait pas forcément partie des deux favoris pour le tournoi. « Je n’ai aucune inquiétude pour Carlos à long terme, mais les deux favoris, Jannik Sinner – qui a confirmé sa victoire en Australie à Rotterdam – et Novak Djokovic – qui est probablement le meilleur sur ce type de surface – seront plus confiants à l’approche de ce tournoi » poursuit l'Américain.

Retour en forme

Touché à la cheville à Rio, Carlos Alcaraz avait quelques interrogations avant de débarquer en Californie. L'exhibition contre Rafael Nadal avait donné un sentiment étrange puisqu'on avait l'impression qu'il multipliait les fautes directes sans forcément faire attention à ses déplacements. A Indian Wells, il a affiché un niveau de jeu exceptionnel dans les deuxième et troisième sets de son premier match, de bon augure pour la suite.