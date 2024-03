Tennis : Alcaraz sous pression, une légende le défend !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours classé 2ème à l'ATP avant le début d'Indian Wells, Carlos Alcaraz devra réaliser une grande performance pour rester devant Jannik Sinner, qui est déjà virtuellement devant lui. L'Espagnol n'a plus gagné de tournoi depuis Wimbledon l'été dernier et a du mal à retrouver son meilleur niveau. Présent à Las Vegas pour l'exhibition contre Nadal dimanche soir, il a eu l'occasion d'échanger avec Andre Agassi qui s'est exprimé sur le jeune Espagnol ensuite.

Assez rare depuis qu'il a arrêté sa carrière, le Kid de Las Vegas reste un fin observateur du circuit ATP et l'Américain a livré une belle analyse sur le potentiel de Carlos Alcaraz. Ce dernier a vu les médias parler de déception le concernant ces derniers temps à cause des mauvais résultats qu'il a connus, le dernier en date à l'Open d'Australie. Mais une carrière est longue et il faut parfois construire les succès sur la durée.

Un passage normal

Quand on voit les exploits que le Big 3 a réussi à faire pendant des années, on a du mal à imaginer qu'un joueur traverse un peu une mauvaise passe mais même Carlos Alcaraz a le droit de traverser par ce petit trou d'air, surtout à 20 ans. « Il a tous les ingrédients pour devenir quelqu’un de différent. Il y a beaucoup de choses qu’il fait mieux que n’importe qui d’autre. Mais cela doit être construit sur une base durable, qui ne vous oblige pas à jouer de manière spectaculaire tout le temps » explique d'abord Andre Agassi.

Tennis : Rublev disqualifié, l'ATP lui fait un cadeau https://t.co/fVVml8EJ2c pic.twitter.com/rEBi9JqfdQ — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

Un niveau moyen élevé

Le secret de la longévité des meilleurs joueurs du monde réside aussi dans leur capacité à développer un niveau de jeu moyen plus élevé que la moyenne. C'est le cas de Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer qui possédaient une marge incroyable sur le reste du plateau. « C’est ce que ces trois‐là ont réussi à faire. Ils n’ont pas besoin d’un grand jour tout le temps, et cela compte beaucoup au cours d’une saison et d’une carrière » poursuit l'ancien numéro 1 mondial.

Sous pression à Indian Wells

Après un début de saison un peu timide, Carlos Alcaraz a subi une entorse à Rio et devra faire attention pour le premier Masters 1000 de l'année. Il est en plus le tenant du titre à Indian Wells et devra augmenter son niveau de jeu pour parvenir à le conserver. S'il progresse bien, il devrait retrouver Jannik Sinner en demi-finales comme l'année dernière dans un match qui s'annonce tendu.