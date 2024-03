Tennis : Alcaraz pas en grande forme, retour trop précipité ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un début de saison un peu en dessous de ses standards, Carlos Alcaraz a subi un coup d'arrêt en se blessant à Rio lors de son premier match. Victime d'une entorse, l'Espagnol n'a pas eu à se reposer bien longtemps puisqu'il était prêt à défier Rafael Nadal lors de l'exhibition de dimanche soir. Mais il n'a pas affiché un grand niveau de jeu dans cet événement un peu particulier qui n'avait d'exhibition que le nom. A l'approche d'Indian Wells, l'inquiétude gagne un peu le pas.

Toujours numéro 2 au classement ATP avant le premier Masters 1000 de l'année, Carlos Alcaraz va s'attaquer à un défi de taille cette semaine : il devra défendre son titre à Indian Wells. Mais l'Espagnol n'a pas réussi à déployer son meilleur niveau ces derniers temps et il inquiète un peu. D'ailleurs son entourage s'est exprimé sur ses difficultés récentes à l'image de Juan Carlos Ferrero pour Marca .

Début de saison décevant

Outre ce passage sur terre battue en février soldé par une blessure qui aurait pu avoir des conséquences plus graves, Carlos Alcaraz a aussi déçu en Australie où il a été éliminé en quarts de finale contre Alexander Zverev. « Évidemment, c’est une déception. Après une pré‐saison aussi bonne que celle de Carlos, perdre en Grand Chelem est ennuyeux, j’étais ennuyé à la maison. Mais il s’est battu jusqu’à la fin. Je pense qu’il a donné le meilleur de lui‐même jusqu’au match donc sur ce point, nous sommes tranquilles. Quand il voyage avec Samuel Lopez et Antonio Cascales (ses deux autres coachs), il est à l’aise et montre ce dont il est capable, ce qui est important » déclare Juan Carlos Ferrero, qui n'était pas présent dans le box du numéro 2 mondial au tout début de la saison.

Une blessure plus préoccupante que prévu ?

L'inquiétude a frappé dès lors que Carlos Alcaraz a glissé lors du deuxième point de son match face à Thiago Monteiro à Rio. Tout de suite, l'Espagnol a voulu prendre toutes les précautions possibles pour éviter de trop se blesser mais il n'a pas donné une impression folle dimanche soir contre son illustre compatriote. « La cheville va très bien. Je travaille tous les jours depuis que je me suis fait mal afin d'être prêt. Je me sens de mieux en mieux et je me sens bien » confirme-t-il.

Une mauvaise passe pas inquiétante