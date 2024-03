Tennis : Fiasco pour Alcaraz, il réclame une révolution

Amadou Diawara

Lors des dernières compétitions disputées, Carlos Alcaraz a démérité. En effet, le prodige espagnol peine à assoir sa domination d'antan sur ses adversaires. Selon Jimmy Connors, Carlos Alcaraz doit se révolutionner s'il veut retrouver les sommets, et ce, parce que son jeu est devenu trop lisible.

Alors qu'il n'a que 20 ans, Carlos Alcaraz a déjà réalisé des prouesses sur le circuit ATP. En effet, le prodige espagnol est actuellement classé deuxième derrière Novak Djokovic. Carlos Alcaraz ayant remporté 18 titres, dont 2 Grand Chelem et 5 Masters. Plus précisément, le natif d'El Palmar a été sacré à l'US Open en 2022 et à Wimbledon en 2023, entre autres. Toutefois, ces derniers mois, Carlos Alcaraz est à la peine. En effet, le jeune espagnol n'arrive plus à dominer ses adversaires, comme il pouvait le faire auparavant. Une baisse de régime expliquée par Jimmy Connors.

Real Madrid : Un transfert à 70M€ préparé après Mbappé https://t.co/RUP4P4oxxO pic.twitter.com/VSJv1W4aE6 — le10sport (@le10sport) March 2, 2024

«Certains joueurs ont compris comment il joue»

Dans le dernier épisode de son podcast, Advantage Connors , Jimmy Connors a affirmé que les adversaires de Carlos Alcaraz avaient parfaitement cerné son jeu depuis quelque temps, et qu'il savaient désormais comment faire pour le mettre en difficulté et le faire déjouer. Selon la légende américaine, le joueur de 20 ans doit donc se révolutionner pour reprendre le dessus. « À un très jeune âge, il a connu de sacrés succès. Mais cela s’accompagne de quelques blessures que nous connaissons. Je pense que certains joueurs ont compris comment le jouer et comment il joue. Ce qu’il a fait si bien au début les a un peu pris au dépourvu. Peut‐être qu’ils l’ont compris un peu. Peut‐être devrait‐il désormais changer un peu et essayer de trouver autre chose » , a expliqué Jimmy Connors, avant d'en rajouter une couche.

Alcaraz doit se révolutionner