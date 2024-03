Tennis : Arthur Fils retrouve le sourire, la belle expérience

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 3 français au classement ATP, Arthur Fils n'a que 19 ans mais il n'a pas envie de perdre de temps et il a défini des objectifs bien clairs pour 2024. Le Français veut mettre l'accent sur la terre battue pour briller à Roland-Garros bien sûr, mais aussi pour les Jeux olympiques de Paris. Une occasion pareille ne se présente qu'une seule fois et il a choisi de se mettre à la terre battue très tôt dans la saison pour prendre des repères.

En choisissant de partir en Amérique du Sud pour le mois de février sur une tournée bien particulière, Arthur Fils veut mettre toutes les chances de son côté pour réussir sur terre battue. Malheureusement, il a connu des débuts difficiles puisqu'il a été éliminé au premier tour à Buenos Aires contre Dusan Lajovic et à Rio contre Joao Fonseca. A Santiago, il retrouve des couleurs puisqu'il a gagné un match important et il joue les quarts de finale ce vendredi.

Une nouvelle expérience intéressante

Arthur Fils arpente le circuit ATP depuis à peine un an et il a fait le choix de se rendre en Amérique du Sud pour acquérir de l'expérience sur une surface où beaucoup de spécialistes ont fait le déplacement. « J'aurais pu aller à Montpellier, Marseille, Doha et Dubaï mais j'ai préféré venir ici pour acquérir de l'expérience, ce qui est le cas. Je sais désormais à quel point il est difficile de jouer en Amérique du Sud, et affronter des adversaires qui ont l'habitude de jouer ici » a-t-il déclaré après sa victoire contre Thiago Seyboth Wild au premier tour à Santiago.

Une victoire qui fait du bien

Repartir d'Amérique du Sud avec 3 défaites aurait fait beaucoup de mal à Arthur Fils en pleine progression. A 19 ans, le Français est en plus en pleine concurrence avec Gaël Monfils et Arthur Cazaux pour une place aux Jeux olympiques. S'il continue sur cette voie, il pourra se rassurer avant d'attaquer les deux premiers Masters 1000 de l'année. « Je profite d'être au Chili et vais essayer de remporter un deuxième match ici. Cette victoire me fait revivre car après avoir perdu un match, les réseaux sociaux te détruisent, donc c'est une bonne chose de gagner de temps en temps » poursuit-il.

Un choix intelligent

En annonçant son choix de disputer la tournée en Amérique du Sud, Arthur Fils a évidemment pensé aux Jeux olympiques. Le Français est l'un des seuls à disputer cette tournée dans l'optique de vraiment s'y préparer au mieux pour ce grand événement. La plupart des joueurs présents dans ces tournois sont des terriens qui profitent de cette période pour jouer sur terre. Malgré les résultats en demi-teinte pour le moment, l'apprentissage passe aussi les défaites et cette expérience pourrait lui servir dans quelques mois.