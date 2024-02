Tennis : Rune de retour avec Mouratoglou, il menace tout le monde

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 7 au classement ATP cette semaine, Holger Rune a annoncé récemment qu'il reprenait sa collaboration avec Patrick Mouratoglou. Les deux hommes s'étaient quittés un peu en mauvais termes l'été dernier mais le Danois a décidé de retrouver celui qui l'a amené vers son premier titre en Masters 1000 à Bercy en 2022 et au top 10 mondial. Visiblement, cela lui donne des ailes pour faire mieux en 2024.

Auteur d'un début de saison en demi-teinte, Holger Rune a en plus connu un peu de mouvement au sein de son équipe. Le Danois a viré Boris Becker et Severin Lüthi de son entourage et il a dû retrouver quelqu'un pour l'accompagner. Son choix s'est porté sur Patrick Mouratoglou avec qui il avait collaboré de nombreux mois auparavant. Présent à Acapulco cette semaine, le Danois a envie de prouver qu'il est capable de suivre la même trajectoire que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner notamment.

Retour en forme ?

Un peu perturbé par des douleurs au dos ou au poignet ces derniers temps, Holger Rune a eu du mal à enchaîner les victoires. Le Danois de 20 ans ne réussit pas encore à passer le cap franchi par ses deux rivaux principaux mais il ne cache pas ses ambitions. « Je sens que mon corps est prêt à faire tout ce que je peux pour bien jouer. Je sais que je suis capable de battre tout le monde cette année, mais je sais aussi que les choses ne se font pas toutes seules, il faut que je joue extrêmement bien, je vais essayer de rester dans le moment présent et de rester concentré » a-t-il confié après son succès face à Kovacevic à Acapulco.

Les grands rendez-vous en tête

Pas toujours bien appliqué, Holger Rune a passé les deux premiers tours à Acapulco où il affrontera l'Allemand Koepfer en quarts de finale, tombeur d'Alexander Zverev. Le Danois veut retrouver le chemin de la victoire pour se permettre d'affronter ceux qui le précèdent au classement pour peut-être boucher le trou qui le sépare de ce monde. « Pour l’instant, je ne pense pas à la finale, je pense à mon prochain tour et à ce que je peux faire pour mieux jouer, pour garder le moral et quand les grands matches arriveront, je serai dans les meilleures conditions possibles pour battre n’importe qui » poursuit-il.

Un cap à franchir enfin

Bien souvent, Holger Rune fait son âge dans sa manière d'aborder un match de tennis ou dans sa gestion des choses. Epaulé par sa maman depuis toujours, il a pris récemment la décision de confier son image à IMG, une grande agence de joueurs, ce qui lui permettra peut-être de se gérer lui-même. Le Danois veut progresser vite mais pour ça il devra aussi travailler dur afin de lui aussi connaître de jolis parcours en Grand Chelem.