Tennis : Mouratoglou au chevet de Rune, il rêve de coacher un autre joueur

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Nouvel entraîneur désigné de Holger Rune, Patrick Mouratoglou apporte à nouveau ses précieux conseils au Danois de 20 ans. Légèrement en perte de vitesse ces derniers mois, il a connu ses plus beaux souvenirs avec l'ancien coach de Serena Williams et il espère retrouver le statut de favori dans les grands rendez-vous. Un peu plus discret sur le circuit ces derniers mois, le Français a tout de même confié qu'il avait en tête d'entraîner un joueur un peu particulier : Nick Kyrgios.

Holger Rune est un joueur qui a du mal à garder un coach en ce moment. Pourtant avec Patrick Mouratoglou il semble bien accrocher puisque les deux hommes travaillaient ensemble au moment du plus grand titre de la carrière du Danois à Bercy fin 2022. Si cette opportunité ne s'était pas présentée à nouveau, le coach français aurait peut-être essayé de s'associer à Nick Kyrgios, l'enfant terrible du circuit.

Un profil atypique

Connu sur le circuit pour son côté showman et son franc-parler, Nick Kyrgios n'a jamais réussi à atteindre le top 10 dans sa carrière alors que tout le monde est d'accord pour dire qu'il a le talent pour. L'Australien est capable d'afficher un niveau de jeu exceptionnel mais il n'a pas une éthique de travail convenable avec une carrière au plus haut niveau. « Je pense qu’il serait l’un des gars les plus excitants à entraîner. Le fait est que pour que quelqu’un ait un entraîneur, il faut qu’il le veuille. Vous ne pouvez pas travailler avec un joueur qui ne veut pas d’entraîneur. Ce sera donc sa décision un jour, ou peut‐être jamais, nous verrons. Ce gars a un potentiel incroyable » a confié Patrick Mouratoglou à Tennis Majors .

Tennis : Ugo Humbert aux portes du top 15, nouvel exploit ? https://t.co/s3kOxbJ59i pic.twitter.com/okKxnFSaAw — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

Un potentiel vainqueur en Grand Chelem

Capable de réaliser n'importe quel coup raquette en main, Nick Kyrgios est passé proche d'un titre en Grand Chelem puisqu'il a disputé la finale de Wimbledon en 2022 face à Novak Djokovic. « Il est compliqué, il est complexe. Parfois, je pense que je ne suis même pas sûr qu’il se comprenne, mais après l’avoir observé pendant tant d’années, je pense que je le comprends. Je pense qu’il y a beaucoup de choses très intelligentes à faire avec lui pour en faire un vainqueur du Grand Chelem, ou plus » affirme l'ancien entraîneur de Serena Williams.

Kyrgios attendu

Pour Nick Kyrgios, il faudra déjà attendre qu'il fasse son retour à la compétition puisqu'il a fait une saison quasiment blanche en 2023, ne disputant qu'un seul match. A cause de son genou, l'Australien a dû passer par la case infirmerie pendant longtemps et en suivant l'Open d'Australie de très près puisqu'il commentait les matches, il semble avoir retrouvé l'envie de se battre pour retrouver le circuit ATP.