Tennis : Ugo Humbert aux portes du top 15, nouvel exploit ?

Auteur d'un gros début de saison puisqu'il a ajouté un nouveau titre à son palmarès, Ugo Humbert n'est plus qu'à une victoire du top 15. En ce moment même, il dispute face à Daniil Medvedev les demi-finales du tournoi de Dubaï, un ATP 500 dont le Russe est tenant du titre. Une victoire lui permettrait d'intégrer virtuellement le top 15 et il se rapprocherait grandement des objectifs qu'il s'était fixé. Jeudi, il a obtenu une victoire exceptionnelle au courage face à Hubert Hurkacz et confirme son excellente position face aux membres du top 10.

Il y a quelques semaines, Ugo Humbert confiait qu'il rêvait de pouvoir intégrer un jour le top 10. Le numéro 1 français se rapproche petit à petit de son objectif suprême, lui qui pointe cette semaine à la 18ème place mondiale, son meilleur classement. Il tentera de décrocher le deuxième ATP 500 de sa carrière mais cela passe par une victoire contre Daniil Medvedev ce vendredi. En ce moment, il est capable de réaliser de beaux exploits.

Nouvelle prestation de toute beauté

Opposé à Hubert Hurkacz en quarts de finale à Dubaï pour la troisième fois de l'année déjà, Ugo Humbert a confirmé sa victoire de Marseille au terme d'un match de haut niveau et à suspense. En effet, le Polonais était quasiment injouable au service pendant deux sets et s'est offert trois balles de match dans le tie-break du deuxième set, tombé dans la poche du Français finalement. Vainqueur en 3 sets, il a validé le droit de jouer un match pour une entrée dans le top 15 avec la manière. « Je suis passé par plein d'états. Au début, j'étais un peu nerveux, je ne me sentais pas super bien. Après j'ai essayé de me pousser, y avait un peu plus d'émotions et à la fin j'ai réussi à rester calme, lucide, j'ai été bon sur les moments importants. Je suis très content de ma prestation » a-t-il déclaré à L'Equipe .

Beau duel à venir

Opposé à Daniil Medvedev en demi-finales du tournoi de Dubaï ce vendredi, Ugo Humbert pourrait réussir un coup incroyable en cas de victoire. En ajoutant encore un top 10 à son tableau d'affichage, le Français ne cesse de faire gonfler ses statistiques mais cette fois-ci, il s'agirait d'une vraie victoire référence. « Ça va être un super challenge encore pour moi. On s'est déjà joué trois fois et à chaque fois il y a eu des supers matches donc je ne me pose pas plus de questions pour l'instant, je pense qu'il faut que je récupère bien pour la bataille de demain (vendredi) parce qu'il va me faire taper beaucoup de balles. Mais je suis content, ça va être un gros match, un super challenge, que du plus » déclarait-il jeudi, lui qui mène 2-1 dans les confrontations face au Russe.

Une victoire pour le top 15

Si l'on regarde le classement en live, on peut s'apercevoir qu'Ugo Humbert est 18ème à 30 points seulement de la 15ème place. Une victoire contre Daniil Medvedev ce vendredi lui garantirait donc une entrée dans le top 15 pour la première fois de sa carrière. Si l'on se prend à rêver jusqu'au bout, une victoire à Dubaï de se rapprocher sérieusement du top 10. Un objectif qui l'intéresse forcément plus que tout.