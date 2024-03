Tennis : Alcaraz dépassé par Sinner, la rivalité grandit

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz voit son avance sur Jannik Sinner se réduire mois après mois. L'Espagnol n'a toujours pas réussi à décrocher le moindre titre depuis Wimbledon l'été dernier et dans les médias forcément, l'Italien est mis sur un piédestal. Impressionnant de réussite ces derniers temps, il s'impose un peu plus comme le principal rival d'Alcaraz, qui va devoir trouver des solutions.

Toujours invaincu cette saison après deux mois, Jannik Sinner est considéré comme le meilleur joueur du monde de ces derniers mois. L'Italien s'était déjà imposé comme le rival de Carlos Alcaraz auparavant mais il a passé un cap en réussissant à s'adjuger son premier titre en Grand Chelem. Les deux joueurs s'avancent bien sûr comme la plus grande rivalité des prochaines années.

Avantage Sinner ?

Il mène déjà dans les confrontations sur le circuit ATP puisque les deux hommes ont disputé 7 duels et c'est Jannik Sinner qui a un court avantage avec 4 victoires. « Je pense que Jannik, grâce à sa solidité, va gagner plus de matchs contre Carlos. Mais je pense que, mis côte à côte, Carlos a plus, pour l’instant, de variété dans son jeu » a récemment confirmé Andrea Petkovic dans un podcast, ancienne top 10. En s'imposant très tôt sur le circuit ATP, l'Espagnol a donné l'impression qu'il dominerait de la tête et des épaules le circuit dans les années à venir. Ses plans devraient être déjoués...

La rivalité du futur

A l'époque où le Big 3 commence un peu à disparaître du circuit, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sont les deux principaux espoirs de la jeune génération et le confirment avec le temps qui passe. « Avec Jannik Sinner, Carlos Alcaraz a désormais un adversaire de taille. Il l’était déjà avant, mais après avoir gagné l’Open d’Australie, sa confiance est décuplée. Et je pense que nous allons assister à de belles confrontations entre eux deux. Alcaraz est encore très jeune. Je pense qu’il reste le meilleur » se réjouit Toni Nadal de son côté pour le quotidien espagnol As .

Alcaraz sous pression

Meilleur joueur du monde depuis six mois, Jannik Sinner ne semble pas avoir l'intention de baisser de rythme. L'Italien sera forcément attendu à Indian Wells et à Miami, les deux premiers Masters 1000 de l'année mais celui qui aura peut-être plus de pression sera Carlos Alcaraz. D'abord parce qu'il est tenant du titre en Californie et qu'une nouvelle contreperformance serait difficile à vivre, mais aussi car il doit prendre une revanche face à des joueurs qui sont proches de lui au classement. La victoire référence commence à dater...