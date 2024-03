Tennis : Quiz sur Ugo Humbert, le numéro 1 français qui tutoie les étoiles

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Nouveau numéro 14 au classement ATP dès lundi, Ugo Humbert s'affirme de plus en plus comme la meilleure chance française sur le circuit depuis un an. Samedi à Dubaï, il a encore remporté un tournoi d'une belle importance au terme d'un parcours étonnant. En effet, il a battu Gaël Monfils, Andy Murray, Hubert Hurkacz, Daniil Medvedev avant de s'imposer face à Alexander Bublik en finale. Ses progrès sont étonnants et cela lui permet de croire en ses rêves d'un jour débarquer dans le top 10. Le 10 Sport vous propose de vous en apprendre plus sur ce gaucher au potentiel fantastique.

Il y a quelques semaines, Ugo Humbert se confiait sur ses ambitions sur le circuit. Le Français parlait déjà d'intégrer le top 10 et il s'en rapproche petit à petit même si l'écart à combler reste conséquent. A Dubaï, il a remporté un tournoi d'une belle importance tout de même et cette semaine lui donne le droit de revoir ses objectifs à la hausse. A l'heure actuelle, les quarts de finale de Grand Chelem sont atteignables.



A moins de 1000 points du top 10